«Автомобилист» — СКА: над Ларионовым сгустятся тучи

«УГМК Арена», 8 октября, Екатеринбург. «Автомобилист» Николая Заварухина принимает СКА Игоря Ларионова. Контекст достаточно острый: екатеринбуржцы набрали ход и идут с серией из четырёх побед, а петербуржцы находятся на спаде с четырьмя поражениями подряд. Разумеется, это напрямую влияет на психологию.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Автомобилиста» в основное время предлагается с коэффициентом 2.27, что приблизительно составляет 44% вероятности. Ничья и овертайм идут за 4.30, а победа СКА по итогам трёх периодов оценивается в 2.75.

Вместе с тем аналитики ждут результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен с коэффициентом 2.60, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.47. Если обе команды забросят минимум по две шайбы, сыграет коэффициент 1.60. Буллит в основное время представлен за 6.00.

Как уже стало понятно, фон у хозяев мощный. За последние дни «Автомобилист» уверенно обыграл «Нефтехимик» (5:2) и «Авангард» (4:1), прибавив в дисциплине без шайбы, реализации и добивании у пятака. В тонусе Роман Горбунов и Данил Романцев — у обоих результативные серии. Кроме того, активно помогает второй волной Степан Хрипунов.

Однако у екатеринбуржцев хватает кадровых дыр. В лазарете защитники Сергей Зборовский, Никита Трямкин, Максим Осипов и форварды Кёртис Волк, Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек. Анатолий Голышев — дисквалифицирован, возврат ожидается после 18 октября. Это заметно сужает ротацию и повышает цену каждого удаления. Особенно с таким соперником.

Конечно, СКА под руководством Игоря Ларионова лихорадит по результату, но не по потенциалу. При равной игре петербургская команда всё равно создаёт моменты через Валентина Зыкова, Марата Хайруллина и розыгрыши с синей линии Тревора Мёрфи. При этом список травмированных тоже давит: вне обоймы Андрей Педан и Никита Зайцев.

Возможно, «Автомобилист» попробует воспользоваться преимуществом домашнего льда и будет искать быстрый захват территории, ранние прострелы и добивание, нагрузит пятак. СКА же ответит затяжными сменами в чужой зоне и бросками защитников с целью обеспечить трафик. А вот кто лучше сыграет на подборе — получит перевес.

У хозяев короткая скамейка, она будет диктовать аккуратность, ведь гости опасны в большинстве. В том числе за счёт передачи Менелла на диагональ и подставлений клюшки Зыковым. В равных составах «Автомобилист» обязан держать плотность в обороне и срывать вход хоккеистов СКА через центральную зону. Иначе давление будет нарастать.

Прогнозируем в итоге победу «Автомобилиста» в основное время. Аргументы — солидная набранная форма, домашняя обстановка и хорошая работа на пятаке, тогда как у СКА серия поражений бьёт по уверенности и требует сверхточного большинства. Клуб из Санкт-Петербурга найдёт свои моменты, но при нынешней дисциплине и энергии хозяев этого может не хватить. Над Ларионовым сгустятся тучи.

Ставка: «Автомобилист» обыграет СКА за 2.27.