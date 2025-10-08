Ларионову не до шуток, а московское «Динамо» набрало ход: экспресс на КХЛ

Пока футболисты готовятся к международной паузе на игры сборных, хоккей не останавливается ни на день.

Регулярный чемпионат нового сезона КХЛ набрал обороты. Традиционно матчи проходят каждый день. Сегодня, 8 октября, состоятся всего две встречи, но их точно пропускать не стоит. Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Автомобилист» — СКА

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 октября 2025, среда. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Как уже стало понятно, фон у хозяев мощный. За последние дни «Автомобилист» уверенно обыграл «Нефтехимик» (5:2) и «Авангард» (4:1), прибавив в дисциплине без шайбы, реализации и добивании с пятака. В тонусе Роман Горбунов и Данил Романцев — у обоих результативные серии. Кроме того, активно помогает второй волной Степан Хрипунов. Однако у екатеринбуржцев хватает кадровых проплешин.

СКА под руководством Игоря Ларионова лихорадит по результату, но не по потенциалу. При равной игре петербургская команда всё равно создаёт моменты через Валентина Зыкова, Марата Хайруллина и розыгрыши с синей линии в исполнении Тревора Мёрфи. При этом список травмированных тоже давит: вне обоймы Андрей Педан и Никита Зайцев.

Прогнозируем в итоге победу «Автомобилиста» в основное время. Аргументы — солидная набранная форма, домашняя обстановка и хорошая работа на пятаке, тогда как у СКА серия поражений бьёт по уверенности и требует сверхточного большинства. Клуб из Санкт-Петербурга найдёт свои моменты, но при нынешней дисциплине и энергии хозяев этого может не хватить. Над Ларионов сгустятся тучи.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Салават Юлаев»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 октября 2025, среда. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Динамо» только начало приходить в оптимальную форму, а старт сезона выдался крайне неудачным. Теперь нужно навёрстывать упущенное и добирать очки. В последних шести матчах одержано пять побед. Были обыграны «Адмирал» (4:3 Б), «Амур» (3:1), «Шанхайские Драконы» (3:2 ОТ), «Трактор» (3:2 Б) и «Торпедо» (4:1). Однако внушительной форму форвардов назвать не получится. Никто из нападающих «Динамо» и близко не подобрался к топ-10 бомбардиров.

У «Салавата Юлаева» дела хуже. Уфимцы занимают последнее место в таблице Восточной конференции с восемью очками в 10 матчах. Всего лишь три победы удалось добыть. Две пришлись на последние встречи с «Сибирью» (5:2) и «Сочи» (3:1). До этого была серия из шести поражений. Так отразилось на команде сокращение финансирования. Не получилось укрепить состав, поэтому тяжело конкурировать с сильными клубами.

Всё говорит о том, что матч получится скучным. У уфимцев попросту нет конкурентного состава, с которым можно было бы играть в «кто больше забросит», а «Динамо», кажется, и не собирается играть в атакующий хоккей. Москвичи взяли у «Салавата Юлаева» пять очных встреч кряду. Скорее всего, смогут как минимум не проиграть, а заброшенных шайб будет не больше пяти.

Экспресс на матчи КХЛ 8 октября 2025 года

Ставка 1: «Автомобилист» обыграет СКА за 2.27.

«Автомобилист» обыграет СКА за 2.27. Ставка 2: «Динамо» не проиграет «Салавату Юлаеву» + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.20.

Общий коэффициент: 2.27 х 2.20 = 4.99.