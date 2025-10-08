Овечкин вступает в бой, Макдэвид и Драйзайтль — тоже: экспресс на НХЛ

В Национальной хоккейной лиге стартует новый сезон. В ночь на 9 октября пройдут некоторые матчи. Выбрали самые интересные для вас и составили экспресс. Конечно же, не обделили вниманием Александра Овечкина и других звёзд.

Прогноз на матч «Вашингтон» — «Бостон»

«Вашингтон» в прошлом сезоне удивил всех, став победителем Восточной конференции. А ведь никто не верил в такой сумасшедший успех. Александр Овечкин побил величайший рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. По контракту у него остался последний сезон. Было бы круто завершить его, если россиянин собирается это сделать, с Кубком Стэнли в руках.

Предсезонку подопечные Спенсера Карбери провели весьма успешно. Выиграли пять из шести встреч. Единственное поражение потерпели как раз в матче с «Бостоном» (1:3), но незадолго до этого выиграли у него со счётом 5:2. Также побеждали в играх с «Филадельфией» (5:1), «Нью-Джерси» (3:2 Б) и «Коламбусом» (4:3 и 2:1). Овечкин участвовал только в двух встречах, однако не набрал очков.

В «Бостоне» произошло много изменений после неудачного прошлого сезона. Такой и должна быть реакция. Команду возглавил экс-тренер сборной Германии Марко Штурм. Мы видим, что немецкому специалисту не потребовалось много времени, чтобы изменить философию команды и привести её в хорошее состояние. Но всё покажет первый официальный матч под его руководством. Дома «Вашингтон» должен выигрывать, чтобы осчастливить своих болельщиков.

Прогноз на матч «Эдмонтон» — «Калгари»

«Эдмонтон» пережил поражение в финале минувшего розыгрыша Кубка Стэнли. Он решительно настроен получить новую попытку выиграть трофей. Контракт с главным тренером Крисом Ноблохом был продлён. Он продолжит улучшать игру команды, оправдывая доверие. Позитивным выглядит переход Эндрю Манджапане. Однако Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль остаются главной угрозой для любой защиты. Даже для самой непроходимой.

Дважды «Ойлерз» встречались с «Калгари» в сентябре. Один матч выиграли (3:0), а в другом — уступили (2:3 ОТ). «Флэймз» в прошлом сезоне едва неожиданно не вышли в плей-офф. И руководство приняло решение сохранить у руля Райана Хаску. Но результаты перед стартом регулярки очень плохие. Всего три победы в восьми встречах. 12 пропущенных шайб в двух играх в основное время — это очень много.

Предсезонка — это одно, а официальная часть сезона — совсем другое. Здесь «Ойлерз» покажут более собранную и целеустремлённую игру. Плюс они хорошо изучили соперника за два товарищеских матча. Можно поставить на победу с разницей не менее чем в две шайбы. Уже не терпится вновь увидеть голы Макдэвида и Драйзайтля.

Экспресс на матчи НХЛ 9 октября 2025 года

«Вашингтон» выиграет у «Бостона» за 1.87. Ставка 2: «Эдмонтон» выиграет у «Калгари» с форой (-1.5) за 2.18.

Общий коэффициент: 1.87 х 2.18 = 4.07.