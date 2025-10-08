Беларусь — Дания: пока лишь одно разочарование

У белорусов нет ресурсов, чтобы отобрать очки у датчан.

Нейтральное поле «ZTE Арены», Венгрия, 9 октября. Номинальные хозяева в лице сборной Беларуси принимают Данию в матче 3-го тура группы C в отборе ЧМ-2026. У белорусов за результат по-прежнему отвечает Карлос Алос, у датчан — Брайан Ример. По статусу и глубине состава гости — явные фавориты. И всё же матч обещает быть упорным.

Коэффициенты на матч Беларусь — Дания 9 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Дании предлагается с коэффициентом 1.14, что приблизительно составляет 88% вероятности. Ничья идёт за 7.30, а победа сборной Беларуси оценивается в 27.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 3.00. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу гостей.

Прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Беларусь — Дания (09.10.2025)

Сборная Беларуси при Карлосе Алосе делает ставку на компактность и быстрые переходы из обороны. В атаке важны рывки Германа Барковского и работа корпусом от Евгения Шикавки, также трудится Макс Эбон. Команда достаточно дисциплинированна на стандартах, но периодически провисает между линиями. Это опасно против соперника с точным первым пасом.

Дания у Брайана Римера играет прагматично. Контроль осуществляется через Пьер-Эмиля Хёйбьерга и Мортена Юльманна, паузы и розыгрыши — через Миккеля Дамсгора, давление во вторую волну. На острие — Расмус Хойлунд, который подходит к матчам сборной в хорошем тонусе после перехода в «Наполи». Это добавляет глубины при давлении в штрафной соперника.

Белорусам важно не фолить у своей штрафной. Стандарты датчан могут стать постоянной угрозой в матче. Гости будут растягивать фланги и искать передачи за спины защитникам. Так что Карлосу Алосу нужно будет подумать, как ловить на ошибках в центре и аккуратно выходить в контратаки.

Контекст группы заставляет сборную Дании рисковать меньше, а прессинг включать точечно. После первых туров Беларусь без очков, а Дания в верхней части таблицы. Это ещё сильнее смещает план в пользу контролируемого темпа со стороны гостей. Оступиться — дать шанс конкурентам приблизиться.

Ожидаем, что Дания заберёт мяч и будет много владеть территорией, а до штрафной доходить через резкие переводы и прострелы. Беларусь ответит вертикалями и розыгрышами стандартов. Если номинальные хозяева переживут стартовое давление и не поплывут на подборе, концовка может выйти нервной для обеих команд.

И всё-таки прогнозируем победу Дании. Гости сильнее в качестве первого паса и вариативности атаки, а нейтральное поле убирает главный ресурс Беларуси. У белорусов будут шансы на стандартах, но их может не хватить для камбэка. Если учесть прагматизм датчан, пожалуй, можно проверить их победу через тотал меньше 3.5 мяча.

Ставка: Дания обыграет Беларусь + тотал меньше 3.5 мяча за 1.81.