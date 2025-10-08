«Сент-Луис» — «Миннесота»: Капризова ждёт неудача на старте

«Энтерпрайз-центр», 10 октября, Сент-Луис. «Сент-Луис Блюз» Джима Монтгомери принимает «Миннесоту Уайлд» Джона Хайнса. Хозяева открывают регулярку дома — антураж и эмоции на их стороне. У гостей начинается новый цикл с акцентом на порядок без шайбы и контратаки.

Коэффициенты на матч «Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд» 10 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут отдать предпочтение кому-то одному. Сделать ставку на победу «Сент-Луиса» в основное время предлагается с коэффициентом 2.45, что приблизительно составляет 41% вероятности. А победа «Миннесоты» по итогам трёх периодов оценивается в 2.50.

Вместе с тем аналитики ждут результативного хоккея. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.96, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.84. Если обе команды забросят минимум по две шайбы, сыграет коэффициент 1.51. Буллит в основное время идёт за 11.00.

«Сент-Луис» строится вокруг звена Томас — Бучневич — Кайру и надёжности Джордана Биннингтона в воротах. Джим Монтгомери получил первый полный сезон и делает ставку на быстрый выход из зоны и длинные смены на чужой половине. Вратарская иерархия неизменна: Биннингтон — №1. Это предсказуемость на старте, но и стабильность.

«Миннесота» Джона Хайнса — про дисциплину и вертикальные рывки первой тройки Капризов — Эрикссон Эк — Болди. Летом клуб зацементировал костяк. После громкого продления соглашения с Капризовым руководство подписало контракт и с Филипом Густавссоном. То есть сделана ставка на стабильность в воротах и реализацию моментов, а также креативную игру в атаке.

Кадровая ситуация у гостей крайне непростая. Матс Цуккарелло выбыл на семь-восемь недель из-за травмы нижней части тела. Плюс Юнас Бродин переведён в список травмированных. Это бьёт по правому флангу атаки и первому пасу в обороне. Партнёрам придётся чаще страховать эту зону и упрощать выход из своей трети в атаку.

У «Блюз» тоже есть вопросы по составу. Возвращение Оскара Сундквиста и Джастина Фолка ожидается со дня на день. Следовательно, нижние звенья и спецбригады могут слегка перетасоваться. В остальном состав сохраняется. А старт сезона на домашнем стадионе традиционно поднимет интенсивность.

Ждём упорный матч. «Сент-Луис» навяжет силовую борьбу у бортов, будет грузить на пятак и добивать. «Миннесота» наверняка ответит компактностью в средней зоне и быстрыми передачами на Капризова и Болди. Вероятные стартёры — Биннингтон и Густавссон. Так что ценность первого гола возрастёт.

Прогнозируем победу «Сент-Луиса» приблизительно со счётом 3:2. Хозяевам поможет домашний стадион, а у гостей из-за отсутствия Цуккарелло и Бродина могут быть проблемы. При этом «Уайлд» создадут свои моменты благодаря скорости первой тройки, однако фактор площадки и глубина «Блюз» перевесят.

Ставка: «Сент-Луис» обыграет «Миннесоту» за 2.45.