Проверка для сборной и Карпина. Чего ждать от матчей с Ираном и Боливией?

Клубный сезон в очередной раз взял паузу. Впереди новая серия международных матчей. И на этот раз у сборной России очень интригующие соперники. 10 октября в Волгограде команда Валерия Карпина примет сборную Ирана, а 14 октября в Москве сыграет с национальной командой Боливии. Да, это уже не Бруней и не Куба. Чего же ждать от этих встреч?

В каком состоянии сборная России?

В принципе, в боевом. Вообще, надо сказать, что сейчас у команды, пожалуй, нет игроков, которые определяли бы её игру. Да, в этот раз нет травмированного Александра Головина, это потеря — но заменить полузащитника «Монако» есть кем. Соскучился по игровой практике Матвей Сафонов, прилетит из-за океана Алексей Миранчук. да и футболисты РПЛ вполне конкурентоспособны.

Полностью состав сборной России на ближайшие матчи выглядит следующим образом:

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»).

Защитники: Мингиян Бевеев («Балтика»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов («Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все — ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо»).

Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук (оба — «Динамо»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев (все — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков («Зенит»), Наиль Умяров («Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Константин Кучаев («Ростов»).

Нападающие: Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Иван Сергеев («Динамо»).

Наверняка сыграют либо все, либо почти все. Так что главный вопрос — кто и в каком матче примет участие. С одной стороны, логичнее было бы дать легионерам чуть больше времени на адаптацию и выставить условную основу с Боливией. С другой — Иран более сильный соперник. А может быть, тренерский штаб и вовсе всё перемешает и создаст два примерно одинаковых по силе состава. Уровень игроков позволяет это сделать.

Что нужно знать о сборной Ирана?

Если смотреть на рейтинг ФИФА, то это самый серьёзный соперник России за последние годы, сейчас иранцы занимают в нём 21-ю строчку. Да, не будет почти родного нашим болельщикам Сердара Азмуна, но в составе этой команды есть если не звёзды, то близкие к этому статусу футболисты. Например, Мехди Тареми, который ещё в прошлом сезоне играл за «Интер», а сейчас представляет «Олимпиакос».

Иран уверенно отобрался на ЧМ-2026. У этой сборной и раньше не возникало особых проблем в квалификациях, а уж сейчас, когда число участников расширили, и подавно. В Волгоград команда Амира Галенои приедет в оптимальном составе. Это будет интересно!

При этом букмекеры считают сборную России явным фаворитом, на её победу дают всего лишь 1.45. На Иран можно сделать ставку с коэффициентом 8.50, а на ничью – 4.10. Да, была убедительная победа над Катаром, однако настолько ли сильна наша команда, чтобы вести её так в игре с серьёзным оппонентом? Возможно, помогут трибуны Волгограда, футбол там любят и национальную команду примут тепло. Но всё же на Россию ставить за такую котировку не слишком хочется. Даже фора (+1.5) на азиатскую команду за 1.62 смотрится интереснее.

В плане голов аналитики не уверены. На ТБ 2.5 дают коэффициент 1.85, на обратный исход – 1.95. Действительно, гадать здесь очень сложно.

Что нужно знать о сборной Боливии?

Эта латиноамериканская сборная воодушевлена тем, что у неё шанс попасть на ЧМ-2026. В последний раз они играли на первенстве планеты в 1994 году. Сейчас Боливии предстоят стыковые матчи, опять же — спасибо расширению числа участников.

Боливия не так давно одолела Бразилию (1:0). Солидно? Да. Однако есть нюанс, случилось это на своём поле. А расположено оно у них очень и очень высоко. В прямом смысле этого слова, на высоте более 4000 м над уровнем моря. Соперники команды в таких условиях просто задыхаются. Такая вот лазейка. Но судя по тому, что даже это не сильно помогает боливийцам в отборочных турнирах, уровень команды не самый высокий.

В этой сборной играют два футболиста из РПЛ. И оба — за «Акрон». Роберто Фернандес уже старожил нашей лиги, до Тольятти он сезон провёл в «Балтике», а вот Йомар Роча в Россию приехал совсем недавно. Крепкие середняки — ничего особенного в этих футболистах нет.

Аналитики предлагают на победу России в этой встрече 1.33. Успех боливийцев доступен с коэффициентом 9.80, а на ничью можно поставить за 5.00. Кажется, что вот здесь котировки более справедливые. Латиноамериканцам не поможет высота, а на выезде они куда более скромны. Ну и перелёты, акклиматизацию тоже никто не отменял. Так что здесь можно рассмотреть и победу команды Карпина с форой (-1.5) за 1.90. Выглядит интересно!

Букмекеры ждут здесь результативный футбол. На ТБ 2.5 предлагают 1.55, на «низовой» характер встречи — 2.35. Здесь можно ставить на голы! Победа России и ТБ 2.5 — коэффициент 1.85. Тоже хорошая ставка. Ждём от нашей сборной продолжения беспроигрышной серии!