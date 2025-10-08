Чехия — Хорватия. Модрич вызовет у Гашека дежавю

9 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Чехия и Хорватия. Встреча состоится на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Начало — в 21:45 мск. Прошлый очный матч команда Ивана Гашека проиграла 1:5. Она полна желания взять реванш, но у Златко Далича нет в планах поражений.

Коэффициенты букмекеров на матч Чехия — Хорватия 9 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу сборной Хорватии можно с коэффициентом 2.45. Шансы сборной Чехии оценили в 3.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.50.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Чехия — Хорватия (09.10.2025)

Если сборная Чехии хочет выходить на ЧМ-2026 напрямую, то должна обыгрывать Хорватию с приличной разницей мячей. В противном случае её ждут стыковые матчи, потому что в очной встрече она уступила с разгромным счётом 1:5. Многие принялись критиковать Ивана Гашека за поражение и даже заговорили об отставке, поэтому он сделает всё возможное, чтобы взять реванш.

Все остальные матчи отбора сборная Чехии выиграла — у Фарерских островов (2:1), Гибралтара (4:0) и Черногории (2:0 и 2:0). Патрик Шик забил четыре мяча, однако в октябрьских встречах не поможет своей команде из-за травмы. Как и Адам Гложек. Поэтому Ивану Гашеку пришлось впервые с 2021 года вызывать 33-летнего Матея Выдру.

Не подвергался сомнению вызов капитана Чехии Томаша Соучека. Правда, непонятно, в какой он находится форме, потому что из-за дисквалификации пропустил три последние встречи «Вест Хэма». У Ивана Гашека хорошая полузащита, но по какой-то причине его подопечным стали сложнее даваться забитые мячи. Взять даже игру с Фарерскими островами, которую можно было провести намного лучше.

Хочется поставить под сомнение успех чехов в матче с Хорватией, у которой ещё есть игра в запасе. Скорее всего, ей уже предначертан путь на ЧМ-2026 напрямую. Хорваты выиграли все четыре встречи с общим счётом 17:1. Невероятная игра в нападении и надёжная защита. Хотя с такого уровня соперниками было бы непозволительно сыграть хуже.

У Златко Далича более звёздный и сыгранный состав, в котором опыт ветеранов удачно сочетается со свежестью молодого поколения. Лучший бомбардир хорватов в отборе на ЧМ-2026 — Андрей Крамарич. В Бундеслиге его показатели не очень, но за национальную команду он забивает стабильно – стал автором 6 из 17 мячей.

Получил вызов Доминик Ливакович, несмотря на отсутствие игровой практики. Напомним, «Фенербахче» отдал вратаря в аренду «Жироне», где он не может пробиться в основной состав. Златко Далич выразил доверие к голкиперу и пообещал его поддержать. Проблемой может стать правый фланг. Защитник «Баварии» Йосип Станишич получил травму. Вместо него был вызван Домагой Брадарич.

Ну и куда же без легендарного Луки Модрича, который заметно усилил этим летом «Милан» и вывел его на новый уровень. Луке 40 лет, но без него никуда. Сборная Хорватии — единое целое, почти без изъянов. У Чехии есть определённые трудности, которые проявляются в реализации и даже в защите, не говоря уже об отсутствии ключевых футболистов. Вывод очевиден — ещё одна победа команды Златко Далича.

Ставка: Хорватия выиграет у Чехии за 2.45.