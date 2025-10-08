Мальта — Нидерланды. Не так больно, как прошлые 0:8

На этот раз команда Рональда Кумана будет менее агрессивна.

9 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Мальта и Нидерланды. Встреча состоится на стадионе «Та-Кали» в Та-Кали. Начало — в 21:45 мск. В предыдущем очном матче команда Рональда Кумана унизила оборону Эмилио Де Лео, выиграв со счётом 8:0.

Коэффициенты букмекеров на матч Мальта — Нидерланды 9 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают безоговорочными фаворитами гостей. Поставить на победу сборной Нидерландов можно с коэффициентом 1.06. Шансы сборной Мальты оценили в 45.00. Ничья идёт с коэффициентом 11.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 3.30. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу гостей за 5.50.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Мальта — Нидерланды (09.10.2025)

Сборной Нидерландов нужно продолжать побеждать аутсайдеров, чтобы отобраться на ЧМ-2026 с первого места. Она возглавляет группу G с 10 очками (столько же у Польши), при одной игре в запасе. Подопечные Рональда Кумана одержали три победы в четырёх встречах. Обыграли Финляндию (2:0) и Литву (3:2), а также поиздевались над защитой мальтийцев — 8:0.

Но с поляками сыграли вничью 1:1, хотя именно те являются конкурентами в борьбе за первое место в группе. Да и встреча с литовцами вызвала беспокойство. Не самый грозный соперник смог забить дважды. Вратарь «Брайтона» Барт Вербрюгген провёл не лучший матч, однако вновь вызван. Защита остаётся слабым местом, а ведь состоит из звёзд «Манчестер Сити», «Интера» и «Ливерпуля».

Мемфис Депай, несмотря на переезд в бразильский «Коринтианс», остаётся главной надеждой в атаке. Он забил пять мячей в матчах отбора. Но вот досада — не смог сесть в самолёт вовремя, потеряв паспорт в аэропорту Бразилии. Успеет ли быстро восстановить документ и прилететь — спорный вопрос. Заменить его может разве что Ваут Вегорст, оформивший дубль в последней встрече за «Аякс».

Талантливый Сем Стейн не вызван в сборную, а Френки де Йонг получил повреждение в недавнем матче «Барселоны». Однако Коди Гакпо, Хави Симонс, Райан Гравенберх будут готовы продемонстрировать свой максимум. Да и сборная Мальты не вызывает беспокойства у Нидерландов. Главное, чтобы Рональд Куман смог настроить своих подопечных на игру с аутсайдером, которого они уже побеждали.

Конечно, у сборной Мальты нет шансов побороться за выход на ЧМ-2026. Она занимает последнее место в группе, набрав всего два очка в матчах с Литвой (1:1 и 0:0). Да и гол забила всего лишь один за пять матчей. Всё потому, что Эмилио Де Лео не до мыслей о нападении. Нужна грамотно выстроенная оборонительная тактика.

Только так можно избежать позора и набрать хоть какие-то очки. В принципе, с Польшей (0:1) и Финляндией (0:2) получалось не так уж плохо. Конечно же, звёзд мирового масштаба у Мальты нет, поэтому можно рассчитывать только на характер футболистов. А это есть у каждого, пусть и не хватает таланта.

Дома Нидерланды уничтожили оборону команды Эмилио Де Лео. Но после этих 8:0 что-то сломалось — ничья с поляками и два пропущенных от Литвы. Не могли ли мальтийцы посеять излишнюю самоуверенность в рядах «оранжевых», которая теперь выходит им боком? Предположим, что в этом матче команды ограничатся максимум тремя мячами. Поражение 0:3 уже лучше, чем 0:8.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча в матче Мальта — Нидерланды за 2.00.