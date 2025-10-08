Англия — Уэльс. Кейн и Рашфорд отправят соседей в нокаут

9 октября 2025 года пройдёт товарищеский матч, в котором сыграют Англия и Уэльс. Встреча состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 21:45 мск. Томас Тухель продолжает преображать «трёх львов», а тренер валлийцев недоволен разницей в классе между соседями в британском дерби.

Коэффициенты букмекеров на матч Англия — Уэльс 9 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной Англии можно с коэффициентом 1.30. Шансы сборной Уэльса оценили в 11.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев за 6.00.

Прогноз на товарищеский матч Англия — Уэльс (09.10.2025)

Сборная Англии перед встречей отбора на ЧМ-2025 проведёт товарищеский матч с Уэльсом. Британское дерби — это всегда нервы, несмотря на тотальное доминирование «трёх львов» в истории этого противостояния. Томас Тухель выводит своих подопечных на совершенно новый уровень, уничтожая стандарты, которые были привиты годами Гаретом Саутгейтом.

В немце начали сомневаться после побед со счётом 1:0 и 2:0 в матчах с Андоррой, но в последней встрече с Сербией (5:0) был совсем другой футбол. Эта победа стала пятой подряд в квалификации на ЧМ. Сборная Англии занимает в группе К первое место с отрывом в семь очков от ближайшего преследователя. Забила 13 голов. И ни одного не пропустила!

Томас Тухель решил придерживаться собственных убеждений и вызвал состав, который будет бороться и доказывать свою состоятельность. Джуд Беллингем, Фил Фоден и Джек Грилиш в него не попали. Из-за травм отсутствуют Коул Палмер, Трент Александер-Арнольд, Нони Мадуэке и Рис Джеймс. Но Гарри Кейн, Маркус Рашфорд, Букайо Сака и Деклан Райс будут готовы разрывать оборону соперников.

В принципе, всё те же лица, что были задействованы в прошлой встрече с Сербией. Теперь пробиться в сборную будет сложнее, а если они проведут классно октябрьские матчи, могут закрепиться надолго. Уэльс постарается прервать серию из семи поражений во встречах с англичанами. В отборе на ЧМ-2026 у валлийцев сложная ситуация.

Команда набрала 10 очков, но этого не хватает, чтобы запрыгнуть даже на второе место. На нём расположилась Бельгия, у которой столько же очков, однако намного лучше разница мячей. В квалификации валлийцы выиграли у Лихтенштейна (3:0) и Казахстана (3:1 и 1:0), уступили Бельгии (3:4) и сыграли вничью с Северной Македонией (1:1).

Крэйг Беллами настроен очень оптимистично, но заявил: будь это бокс, ни один промоутер не поставил бы таких разных соперников. Теперь лишь бы не случился нокаут, потому что Уэльс уже недосчитался Джордана Джеймса и 34-летнего Аарона Рэмси. Возвращение легенды не случится из-за недавней травмы.

Трудно упрекнуть Беллами, ведь он прав. После встречи с Англией у его команды будет игра с Бельгией, которая принципиально важна. Это прямой конкурент в борьбе за выход на ЧМ-2026. Стоит поберечь нервы и здоровье своего состава, который и так слабее, чем у топовых сборных. Подопечные Томаса Тухеля должны побеждать с разницей минимум в два мяча.

Ставка: Англия выиграет у Уэльса с форой (-1.5) за 1.83.