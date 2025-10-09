Отбор ЧМ-2026: внушительная Хорватия и напоминание о 0:8 от Нидерландов

Клубный футбол ушёл на перерыв, но времени скучать нет. Уже сегодня, 9 октября, в европейской квалификации ЧМ-2026 возобновляет отбор. Выбрали некоторые яркие встречи и составили экспресс.

Прогноз на матч Чехия — Хорватия

Если сборная Чехии хочет выходить на ЧМ-2026 напрямую, то должна обыгрывать Хорватию с приличной разницей мячей. В противном случае её ждут стыковые матчи, потому что в очной встрече она уступила с разгромным счётом 1:5. Многие принялись критиковать Ивана Гашека за поражение и даже заговорили об отставке, поэтому он сделает всё возможное, чтобы взять реванш.

И всё же хочется поставить под сомнение успех чехов в матче с Хорватией, у которой ещё есть игра в запасе. Скорее всего, ей уже предначертан путь на ЧМ-2026 напрямую. Хорваты выиграли все четыре встречи с общим счётом 17:1. Невероятная игра в нападении и надёжная защита. Хотя с такого уровня соперниками было бы непозволительно сыграть хуже.

У Златко Далича более звёздный и сыгранный состав, в котором опыт ветеранов удачно сочетается со свежестью молодого поколения. Ну и куда же без легендарного Луки Модрича, который заметно усилил этим летом «Милан» и вывел его на новый уровень. Луке 40 лет, но без него никуда. Сборная Хорватии — единое целое, почти без изъянов. У Чехии есть определённые трудности, которые проявляются в реализации и даже в защите, не говоря уже об отсутствии ключевых футболистов. Вывод очевиден — ещё одна убедительная победа команды Златко Далича.

Прогноз на матч Мальта — Нидерланды

Сборной Нидерландов нужно продолжать побеждать аутсайдеров, чтобы отобраться на ЧМ-2026 с первого места. Она возглавляет группу G с 10 очками (столько же у Польши), при одной игре в запасе. Подопечные Рональда Кумана одержали три победы в четырёх встречах. Обыграли Финляндию (2:0) и Литву (3:2), а также поиздевались над защитой мальтийцев — 8:0.

Конечно, у сборной Мальты нет шансов побороться за выход на ЧМ-2026. Она занимает последнее место в группе, набрав всего два очка в матчах с Литвой (1:1 и 0:0). Да и гол забила всего лишь один за пять матчей. Всё потому, что Эмилио Де Лео не до мыслей о нападении. Нужна грамотно выстроенная оборона. Только так можно избежать позора и набрать хоть какие-то очки. В принципе, с Польшей (0:1) и Финляндией (0:2) получалось не так уж плохо.

Дома Нидерланды уничтожили команду Эмилио Де Лео. Но после этих 8:0 что-то сломалось — ничья с поляками и два пропущенных от Литвы. Не могли ли мальтийцы посеять излишнюю самоуверенность в рядах «оранжевых», которая теперь выходит им боком? Предположим, что в этом матче команды ограничатся максимум тремя мячами. Поражение 0:3 уже лучше, чем 0:8.

Экспресс на квалификацию ЧМ-2026 9 октября 2025 года

Ставка 1: Хорватия выиграет у Чехии за 2.45.

Ставка 2: тотал меньше 3.5 мяча в матче Мальта — Нидерланды за 2.00.

Общий коэффициент: 2.45 х 2.00 = 4.90.