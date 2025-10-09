Прогнозы на спорт 9 октября 2025 года: Беларусь против Дании, Англия и Капризов в НХЛ

Клубный футбол взял паузу на матчи сборных, а в Национальной хоккейной лиге стартовал новый регулярный чемпионат. Разбираем некоторые вывески и составляем экспресс.

Прогноз на матч Беларусь — Дания

Сборная Беларуси при Карлосе Алосе делает ставку на компактность и быстрые переходы из обороны. В атаке важны рывки Германа Барковского и работа корпусом от Евгения Шикавки, также трудится Макс Эбон. Команда достаточно дисциплинированна на стандартах, но периодически провисает между линиями. Это опасно против соперника с точным первым пасом.

Дания у Брайана Римера играет прагматично. Контроль осуществляется через Пьер-Эмиля Хёйбьерга и Мортена Юльманна, паузы и розыгрыши — через Миккеля Дамсгора, давление во вторую волну. На острие — Расмус Хойлунд, который подходит к матчам сборной в хорошем тонусе после перехода в «Наполи». Это добавляет глубины при давлении в штрафной соперника.

Контекст группы заставляет сборную Дании рисковать меньше, а прессинг включать точечно. После первых туров Беларусь без очков, а Дания в верхней части таблицы. Это ещё сильнее смещает план в пользу контролируемого темпа со стороны гостей. Оступиться — дать шанс конкурентам приблизиться. Прогнозируем победу Дании. Гости сильнее в качестве первого паса и вариативности атаки, а нейтральное поле убирает главный ресурс Беларуси. Однако голов много быть не должно.

Прогноз на матч «Сент-Луис» — «Миннесота»

«Сент-Луис» строится вокруг звена Томас — Бучневич — Кайру и надёжности Джордана Биннингтона в воротах. Джим Монтгомери получил первый полный сезон и делает ставку на быстрый выход из зоны и длинные смены на чужой половине. Вратарская иерархия неизменна: Биннингтон — №1. Это предсказуемость на старте, но и стабильность.

«Миннесота» Джона Хайнса — про дисциплину и вертикальные рывки первой тройки Капризов — Эрикссон Эк — Болди. Летом клуб зацементировал костяк. После громкого продления соглашения с Капризовым руководство подписало контракт и с Филипом Густавссоном. То есть сделана ставка на стабильность в воротах и реализацию моментов, а также креативную игру в атаке.

Ждём упорный матч. «Сент-Луис» навяжет силовую борьбу у бортов, будет грузить на пятак и добивать. «Миннесота» наверняка ответит компактностью в средней зоне и быстрыми передачами на Капризова и Болди. Прогнозируем победу «Сент-Луиса» приблизительно со счётом 3:2. Хозяевам поможет домашний стадион, а у гостей из-за отсутствия Цуккарелло и Бродина могут быть проблемы.

Прогноз на матч Англия — Уэльс

Сборная Англии перед встречей отбора на ЧМ-2025 проведёт товарищеский матч с Уэльсом. Британское дерби — это всегда нервы, несмотря на тотальное доминирование «трёх львов» в истории этого противостояния. Томас Тухель выводит своих подопечных на совершенно новый уровень, уничтожая стандарты, которые были привиты годами Гаретом Саутгейтом.

В немце начали сомневаться после побед со счётом 1:0 и 2:0 в матчах с Андоррой, но в последней встрече с Сербией (5:0) был совсем другой футбол. Эта победа стала пятой подряд в квалификации на ЧМ. Сборная Англии занимает в группе К первое место с отрывом в семь очков от ближайшего преследователя. Забила 13 голов. И ни одного не пропустила!

Уэльс постарается прервать серию из семи поражений во встречах с англичанами, но вряд ли получится. После встречи с Англией будет игра с Бельгией, которая принципиально важна. Это прямой конкурент в борьбе за выход на ЧМ-2026. Стоит поберечь нервы и здоровье своего состава, который и так слабее, чем у топовых сборных. Подопечные Томаса Тухеля должны побеждать с разницей минимум в два мяча.

Экспресс на спортивные матчи 9 октября 2025 года

Ставка 1: Дания обыграет Беларусь + тотал меньше 3.5 мяча за 1.81.

Ставка 2: «Сент-Луис» обыграет «Миннесоту» за 2.45.

Ставка 3: Англия выиграет у Уэльса с форой (-1.5) за 1.83.

Общий коэффициент: 1.81 х 2.45 х 1.83 = 8.11.