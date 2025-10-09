Участник ЧМ-2026 проверит Карпина! Прогноз на матч Россия — Иран

10 октября 2025 года пройдёт товарищеский матч, в котором сыграют Россия и Иран. Встреча состоится на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало — в 20:00 мск. Иран отобрался на ЧМ-2026. Нашу сборную ждёт очень тяжёлая проверка на прочность.

Коэффициенты букмекеров на матч Россия — Иран 10 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной России можно с коэффициентом 1.45. Шансы сборной Ирана оценили в 8.50. Ничья идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев за 7.00.

Прогноз на товарищеский матч Россия — Иран (10.10.2025)

Товарищеская встреча с участником чемпионата мира Ираном — это серьёзная проверка для сборной России. В сентябре команда Карпина провела два контрольных матча. С Иорданией (0:0) были задействованы только игроки РПЛ. В игре с Катаром (4:1) присоединились Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Александр Головин («Монако») и победитель Лиги чемпионов Матвей Сафонов («ПСЖ»).

Разница приличная. Поэтому Карпин вновь вызвал легионеров, за исключением Головина, который травмирован. Наконец-то попал в сборную Наиль Умяров. Полузащита стала самой сильной линией в сборной — Матвей Кисляк, Иван Обляков, Алексей Батраков, братья Миранчук, Максим Глушенков. Тренер вратарей Виталий Кафанов заявил, что с Ираном в воротах сыграет Сафонов.

К защите тоже нет вопросов, а вот нападение могло бы быть куда интереснее. Иван Сергеев забивает по настроению, Тамерлан Мусаев был отцеплен от сборной из-за травмы, а Дмитрий Воробьёв как-то бледно сыграл против Иордании. Соболева Карпин вызывать не стал, потому что тот его не убеждает. Вся надежда на талант полузащитников.

Сборная России не проигрывает 15 матчей подряд. Это добавит мотивации одержать победу Ирану, который уверенно прошёл отборочный турнир на ЧМ-2026, вышел из группы с первого места, где также были Узбекистан, Кыргызстан и Катар. С первыми двумя в 2022 году у россиян выдались непростые матчи, а последних недавно разгромили.

Из наших знакомых за иранскую команду выступит Мохаммад Мохеби («Ростов») и Касра Тахери («Рубин»), выступающий за иранский «Пайкан» на правах аренды. Сердар Азмун не попал в заявку из-за травмы. Лучший бомбардир — Мехди Тареми, известный по выступлениям за «Интер» и «Порту». Это тот состав, с которым Амир Галенои поедет на ЧМ-2026.

Сборная Ирана — очень быстрая команда с резкими переходами из обороны в атаку. Настроена она будет решительно. Если сборная России сыграет так же, как с Катаром, есть шансы победить. Однако оборона соперника – тот ещё орешек, расколоть который надо постараться.

У Валерия Карпина тяжело складываются матчи с азиатскими командами. В 2023 году с Ираном сыграли вничью 1:1. Не исключаем повторения результата, а в качестве ставки рекомендуем взять «обе забьют». Сафонов — крутой голкипер, однако у него нет игровой практики в клубе. Это наверняка скажется.

Ставка: обе забьют в матче Россия — Иран за 2.00.