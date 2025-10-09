Бельгия — Северная Македония. 36-летний Витсель вернулся с целью побеждать

10 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Бельгия и Северная Македония. Встреча состоится на стадионе «Планет Груп Арена» в Генте. Начало — в 21:45 мск. Разница между командами в группе — всего одно очко. Поэтому игра будет принципиальной.

Коэффициенты букмекеров на матч Бельгия — Северная Македония 10 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают безоговорочными фаворитами хозяев. Поставить на победу сборной Бельгии можно с коэффициентом 1.16. Шансы сборной Северной Македонии оценили в 22.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.60. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев за 5.50.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Бельгия — Северная Македония (10.10.2025)

Сборная Бельгии провела на один матч меньше остальных команд в квалификационной группе J на ЧМ-2026. В запасе 10 очков, а у возглавляющей таблицу Северной Македонии — 11. Это самый удачный момент, чтобы занять первую строчку и претендовать на прямое попадание на чемпионат мира. Воспользуется ли шансом команда Руди Гарсии?

Первая встреча с македонцами завершилась вничью 1:1, но после неё бельгийцы одержали три победы подряд — в матчах с Уэльсом (4:3), Лихтенштейном (6:0) и Казахстаном (6:0). Кевин Де Брёйне забил четыре мяча, а Жереми Доку, Максим Де Кёйпер и Юри Тилеманс – по два. Все, кроме последнего, попали в заявку.

Из-за отсутствия Ромелу Лукаку, который травмирован, Руди Гарсия решился на возвращение в национальную команду Акселя Витселя. Экс-полузащитник «Зенита» даже в свои 36 лет проходит в основной состав «Жироны». Тренер сказал, что ему нужно больше опытных футболистов, которые смогут многому научить молодых и неокрепших талантов Бельгии.

Северную Македонию ждёт тяжелейшее испытание на выезде. Команда не проигрывает в 12 официальных матчах кряду, поднялась в Лигу В Лиги наций и продолжает демонстрировать хороший футбол в отборе на ЧМ-2026. Ничьи были с Бельгией (1:1) и Уэльсом (1:1), а выиграть удалось у Лихтенштейна (3:0 и 5:0) и Казахстана (1:0).

За завершение атак отвечают 33-летний Александар Трайковски и игрок «Рейнджерс» Бояна Миовски. В полузащите важен опыт Элифа Элмаса, выступающего за «Наполи» на правах аренды. В воротах вся надежда на Столе Димитриевски. Но тот факт, что он не получает игровой практики в «Валенсии», вызывает беспокойство.

Благоя Милевски умеет задавать правильный настрой своим подопечным. Их характер, энергия и мотивация играют ключевую роль в матчах. Даже больше, чем тактика и решения тренера по ходу встреч. Если бы не отменённый из-за офсайда гол в прошлом матче с бельгийцами, они вообще могли бы выиграть.

Но в той очной встрече в воротах бельгийцев играл Матц Селс, а теперь вернулся Тибо Куртуа, и перехитрить его — это вдвойне сложная задача. Да и Северная Македония будет играть теперь не дома, а в гостях. Значит, к защите будет ещё больше внимания. Прогнозируем победу хозяев через тотал меньше 3.5 мяча.

Ставка: Бельгия выиграет у Северной Македонии + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.