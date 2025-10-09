Исландия — Украина. А Сергею Реброву точно нужен ЧМ-2026?

Выглядит так, будто украинцы не хотят или не могут.

10 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира ЧМ-2026, в котором сыграют Исландия и Украина. Встреча состоится на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике. Начало — в 21:45 мск. В случае победы у хозяев кратно увеличатся шансы пробиться в финальную стадию.

Коэффициенты букмекеров на матч Исландия — Украина 10 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу сборной Украины можно с коэффициентом 2.35. Шансы сборной Исландии оценили в 3.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Исландия — Украина (10.10.2025)

Сборная Исландии решительно настроена пройти отбор на ЧМ-2026. Выглядит она симпатично. В двух матчах квалификации набрала три очка. Разнесла оборону Азербайджана (5:0) и дала отпор Франции (1:2). Проиграла на тоненького. Если бы не великолепная форма Килиана Мбаппе и не отменённый после видеопросмотра гол, могла бы быть ничья.

Шесть забитых мячей, два из которых на счету 22-летнего игрока «Кёльна» Исак-Бергманна Йоуханнессона, – это хорошо. Все остальные забивали разные футболисты. Вратарь «Мидтьюлланна» Элиас Олафссон совершил шесть впечатляющих сейвов в матче с французами. По составу Исландия достаточно молода. Кто знает, возможно, скоро её футболисты будут чаще пользоваться спросом у топ-клубов Европы.

Определённый прогресс в скандинавской команде прослеживается. Особенно тяжело играть на её стадионе. Арнар Гуннлаугссон собирает физически крепких футболистов, готовых к силовой борьбе, а также ориентируется на розыгрыш стандартных положений. Исландцы ценят возникающие моменты в атаке и стараются их не транжирить.

Сборная Украины выглядит как-то неуверенно на фоне такого соперника. Если футбол в Исландии переживает подъём, то здесь, напротив, наблюдаем спад. Франции команда проиграла со счётом 0:2. Не хватало изобретательности, свежести и креатива в атакующих действиях. Затем с Азербайджаном сыграла вничью 1:1. Единственный мяч забил Георгий Судаков, выступающий за «Бенфику».

Артём Довбик регрессировал и забил всего один гол за «Рому» в этом сезоне. Владислав Ванат проходит период адаптации в «Жироне», а Андрей Лунин травмирован, как и Александр Зубков. Не будет и Александра Зинченко, Романа Яремчука и Виктора Цыганкова. Хорошо, что у Реброва хоть есть надёжный Анатолий Трубин, которого готов подстраховать в защите Илья Забарный.

Однако целостной командной игры у сборной Украины нет. У большинства футболистов уровень либо пошёл на спад, либо они имеют недостаточно опыта выступлений на таком уровне, потому что находятся в клубах УПЛ. Ситуация в группе вынуждает подопечных Сергея Реброва играть только на победу, а это дополнительное давление и волнение. В Рейкьявике не прощают подобных слабостей.

Скорее всего, при домашних трибунах Исландия не проиграет, но в матче будет забито не менее двух мячей. Это может быть как победа хозяев 2:1, так и ничья 1:1. В то, что Украина возьмёт три очка в таком напряжённом матче, не верится. Многие говорят о том, что Сергею Реброву пора уйти в отставку. Его решения по ходу игры часто приводят в недоумение. Посмотрим.

Ставка: Исландия не проиграет Украине + тотал больше 1.5 мяча за 2.05.