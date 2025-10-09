Франция — Азербайджан: скромнее, чем можно подумать

Французы не станут перегибать палку. Да и соперник не даст.

«Парк де Пренс», 10 октября. Франция Дидье Дешама принимает Азербайджан Айхана Аббасова в матче 3-го тура отборочного цикла ЧМ-2026. Встреча пройдёт в Париже. Хозяева лидируют в группе D и объективно лучше по глубине состава и качеству игры. Все факторы явно за французских футболистов.

Коэффициенты на матч Франция — Азербайджан 10 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.02, что приблизительно составляет 98% вероятности. Ничья идёт за 22.00, а победа сборной Азербайджана оценивается в 70.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 6.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.11. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.76. Наиболее вероятным представляется счёт 4:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Франция — Азербайджан (10.10.2025)

Фон у сборной Франции рабочий. В октябрьскую заявку вошёл дебютант Жан-Филипп Матета, а атаки по-прежнему строятся вокруг Килиана Мбаппе. При этом травмы подкосили фланги и центр атаки — вне обоймы Усман Дембеле и Маркус Тюрам, а Орельен Тчуамени отбывает дисквалификацию.

Из плюсов для хозяев — возвращение Эдуарду Камавинга и опции по краям в виде Кингсли Комана и Майкла Олисе. Это ускорит выход из-под прессинга и добавит остроты в полупространствах. В своей структуре Франция остаётся стабильной: контроль темпа, давление второй волной и качество стандартов.

Азербайджан подходит с обновлениями. После сентябрьской отставки Фернанду Сантуша сборную принял в качестве исполняющего обязанности Айхан Аббасов. Судя по расширенной заявке, костяк — легионеры и игроки «Карабаха». Это повышает сыгранность задней линии и работу на стандартах.

Ключевые фигуры гостей — вратарь Шахрудин Магомедалиев, капитан Эмин Махмудов и нападающие Махир Эмрели и Ренат Дадашев. План на игру прозрачный: компактность, борьба за вторые мячи, редкие выходы в атаку и розыгрыши угловых. Но при длительной обороне важно не фолить у своей дуги — штрафные Франции смертельно опасны.

Ждём, что мяч будет у хозяев. Они попытаются вскрыть правый фланг гостей с первых минут. Французская команда будет давить через передачи между линиями и прострелы под Мбаппе, а также подключать дальние удары. Азербайджан ответит плотностью в центре поля и редкими выпадами.

Прогнозируем победу Франции. Аргументы очевидны: класс в созидании и широта скамейки перекрывают любые планы гостей. Однако чересчур много голов мы бы не ждали. Мбаппе не тренировался и может пропустить встречу. Кроме того, после смены тренера азербайджанцы упрутся. Ресурсов у них мало, но и французы погромами обычно не радуют.

Ставка: Франция обыграет Азербайджан + тотал меньше 4.5 мяча за 2.20.