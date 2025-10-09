«Ставки – это уже не только спорт». Интервью с CEO PARI Русланом Медведем

Руслан Медведь более 20 лет работает в направлениях медиабизнеса, рекламы, маркетинга и беттинга. В 2008 году он пришёл в «Чемпионат», где прошёл путь от коммерческого директора до заместителя управляющего директора. Сейчас Руслан Медведь занимает позицию СЕО компании PARI.

От «Чемпионата» до PARI

– В 2012 году на «Чемпионате» вышел материал от Руслана Медведя – о поездке на «Сантьяго Бернабеу». Какие ощущения после возвращения в редакцию «Чемпа» уже в другом статусе?

– Ничего себе ты напомнил! Да, был такой эпизод. Я всегда в эти стены возвращаюсь с удовольствием. И вообще большая часть моей жизни и карьеры связана с «Чемпионатом». Я присоединился к команде тогда «Чемпионат.ру» под руководством Димы Сергеева в 2008 году.

Мне запомнился такой эпизод: я начинал вникать в позицию коммерческого директора, проект только разгонялся, находился на 26-й строчке в рейтинге спортивных СМИ, была общая задача – сделать его №1. А мне, соответственно, нужно было сделать его №1 по сборам рекламных денег, конечно же.

И буквально сразу стартовал чемпионат Европы по футболу. Мы придумали устроить для рекламодателей просмотр матча в лофте в центре Москвы. Конечно же, выбрали игру России с Нидерландами. Как сейчас помню, тогда был популярен такой дагестанский комментатор (Рамазан Рабаданов. – Прим. «Чемпионата»). С особым акцентом, яркий человек! Мы его пригласили, он прилетел и прокомментировал матч. И потом начались вот эти все празднования после победы, перекрытое Садовое кольцо!

Поездку в музей «Сантьяго Бернабеу» тоже прекрасно помню – очень масштабно! Организована она была компанией Bwin, как ни странно, это был наш партнёр. Тогда я ещё не думал, что как-то буду связан с беттингом, тем более настолько плотно. Ставочная деятельность велась, мы смотрели котировки, делали отсылки к самым большим игрокам, но тогда для нас ставки были каким-то далёким элементом взаимодействия.

Беттинг и медиа: разные языки

– В чём отличие беттинговых медиа от классических?

– В спортивных СМИ всё понятно: это 360 градусов обзора на спорт – статистика, новости, аналитика, большие материалы. У букмекера другой подход: собрать ситуативный эффект, поймать волну или сделать яркую коллаборацию со спортсменами, клубами, федерациями. Контент получается более точечный, взвешенный. Мало кто из букмекеров пытается играть в полноценное СМИ. Те попытки, что я видел, не вдохновляют. Это всё равно не «медиа №1», даже если за ним стоит букмекер.

– Реально ли букмекеру конкурировать со СМИ в контенте?

– В отдельных темах – да. Например, в киберспорте. У букмекеров есть телеграм-каналы, которые действительно могут составить конкуренцию СМИ. Формат лёгкий, понятный аудитории, допускается жаргон, есть инсайды. Но глобально медиа – непрофильный бизнес для букмекера. Не знаю мировых примеров, где именно СМИ стало бы драйвером у букмекера.

– Какие форматы контента дают PARI наибольший отклик?

– В первую очередь короткие хайлайты. Например, теннисные подборки: наш редактор озвучивает, как Бублик… ммм… шутит или ведёт себя на корте. Исторические факты, замиксованные в короткий рилс, тоже отлично заходят. То же самое мы делаем и в футболе, хоккее.

Но недавно начали пробовать студийный контент – подкаст «Пари с Ларионовым» с нашим амбассадором Игорем Ларионовым на «Кинопоиске». Там получаются глубокие, душевные, аналитические выпуски. Выпуск с Фёдоровым, например, собрал хорошую обратную связь.

Главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин и Руслан Медведь Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Популярность хайлайтов связана с изменением паттерна потребления?

– Думаю, да. Наша основная аудитория – молодые ребята, которые привыкли выхватывать суть короткими фрагментами. Однако шоу вроде Ларионова — это немного другое. Хоккейная аудитория взрослее, осознаннее, ей нужен размеренный, аналитический подход. Плюс работает наследие Ларионова: НХЛ, «Торпедо». На «Кинопоиске» эта нишевая аудитория сформировалась.

– Если говорить о хоккее: насколько я знаю, он у вас по взрослой аудитории на первом месте?

– Если сегментировать по возрастам и активности ставок, то хоккей стабильно второй после футбола. Но в определённые периоды, например, во время плей-офф КХЛ, он может выходить и на первое место.

– Почему так получается, что люди вовлекаются в хоккей с возрастом?

– Думаю, дело в том, что с возрастом люди начинают внимательнее следить и смаковать детали. Молодёжь чаще «смотрит по верхам». А вот, например, подкаст «Пари с Ларионовым» – это история для аудитории постарше, не для ребят, которые «заряжают на кибер».

– Видишь ли ты проблему, что для массовой аудитории важнее вот это противостояние «наши против ненаших», или «наш парень где-то там что-то пытается доказать», а у отечественного спорта не всегда есть герои такого масштаба, хотя он этого заслуживает?

– Эффект противостояния, в том числе «континентального», – это сильный драйвер вовлечения. Мы увидели отток с исчезновением международных стартов. С белорусами гоняться на чём бы то ни было – это немного не то. Сейчас всё постепенно возвращается. И здесь важно, чтобы из каждого утюга звучало про наших героев – формировать и поддерживать их надо здесь, это необходимо обществу. Однако на противостоянии эффект сильнее – это тоже факт.

– Планируете развивать коллаборации со спортсменами и блогерами?

– Мы постоянно что-то пробуем, запускаем, тестируем. Всё зависит от конкретных амбассадоров: насколько человек харизматичен, можно ли с ним делать «кадр», цитаты. Например, есть Губерниев – поле непаханое для контента. Он везде яркий и зажигательный. А есть амбассадоры, которые в медиапроекты не так хорошо интегрируются – с ними лучше работать точечно, например, в соцсетях.

Момент в PARI PADEL LEAGUE Фото: Пресс-служба PARI

Падел, фестивали и лайфстайл

– Если говорить про эксперименты, какие у PARI планы развития развлекательного контента вне спорта и ставок?

– Мы поверили в падел. Видим, как он быстро растёт в России, изучаем международный опыт – и удачный, и неудачный. Запустили свой канал Padel People: даём новости, обзоры, анонсируем турниры, которые проводим сами. Видим хороший отклик, причем у той целевой аудитории, которую мы ищем: необязательно «ставочники», но активные и модные ребята.

Кроме контента, мы пошли и в инфраструктуру: открылся первый центр с четырьмя кортами на территории яхт-клуба — PARI Padel Admiral, а также корт под открытым небом на «Стрелке» в Нижнем Новгороде. В этом году планируется открыть еще два комплекса по семь и шесть кортов соответственно – в Москве и Санкт-Петербурге.

Также проводится наша любительская PARI Padel League. Турниры разбирают за часы после анонса: люди понимают, что будет высокий уровень организации и хороший призовой фонд. Это тоже контент, и он отлично вовлекает.

– Недавно общался с сотрудниками федерации сквоша, и они говорят, что хайп уляжется, рост падела остановится.

– Сквошу бы такие темпы. Сквош – по-прежнему моя любимая игра, я играю уже лет 20 с разной активностью. Но сейчас, как и у многих, у меня «падел головного мозга» – готов сорваться всегда! Сквошисты просто охраняют свою территорию. Да, падел притормозит, часть аудитории перетечёт, однако пока мы до этого далеки – сейчас падел «газует» по полной.

– Падел больше про инфлюенсеров, а не про ставки?

– Пока да, но и до ставок дело дойдёт. Люди, которые смотрят топовые финалы, находят их у нас в линии и ставят – это уже происходит, доля растёт. Однако пока это далеко от статуса важного бизнес-элемента. То есть мы делаем это не ради ставок.

ПАРИ ФЕСТ 2025 Фото: Пресс-служба PARI

– А для чего вам фестивали? Это развлекательный контент или что-то другое?

– Это скорее лайфстайл. На поле спорта уже сложно поймать нужную аудиторию: инвентарь «перегрет», букмекеры, честно сказать, выжгли рынок. А вот музыкальные фестивали – отличный магнит для брендов, которые целят в молодую аудиторию. При этом, мы смотрели на интеграции в крупные фестивали и поняли, что проще сделать свой. Собрали команду, рискнули – и уже в первый год получилось очень успешно. За ПАРИ ФЕСТ мы получили несколько наград как «мероприятие года». В этом году провели второй фестиваль и подтвердили успех: сильный лайнап, высокий уровень вовлечённости. Был солд-аут, хотя билеты стоили от 2,5 до 20 тысяч рублей. Понятно, были партнёры, блогеры, стримеры, игроки. Но в целом это площадка, где бренд может проявиться во всей многогранности. Там мы провели и финал Pari Padel League, сделали активности в стиле нашей аудитории: медиабаскет, паркур, брейкинг, киберспорт.

Площадка «Стрелка» в Нижнем Новгороде – сама по себе модное место, и мы трепетно относимся к тому, чтобы сохранить её атмосферу. Для нас фестиваль не просто событие, а ещё и источник контента. Его мы потом транслируем на всех наших каналах. Это работает лучше, чем просто «пластиковые шайбы и мячи с фрибетами».

– Мы много говорим про молодую аудиторию. А где в этом всём мы, люди постарше?

– Активности для старшей аудитории у нас есть, мы про неё не забываем. Но у бренда всегда есть «локомотивное» проявление – ты не можешь быть одинаково везде. Не хочу называть коллег по рынку, однако по ряду брендов интуитивно понятна целевая аудитория. И у кого-то она постарше. То, что мы в маркетинге фокусируемся на аудитории 20-30 лет, не означает, что игнорируется более взрослая категория. Она у нас есть, она зрелая и преимущественно VIP. Для неё другой язык взаимодействия, более персональный.

В прошлом году мы в этом плане сильно продвинулись, запустили отдельный бренд PARI SECRET. Выстроили команду персональных менеджеров и сделали для старшей аудитории более взвешенный, персонализированный подход.

Руслан Медведь Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

VIP-подход и PARI SECRET

– В чём идея PARI SECRET?

– Все работают с VIP-игроками, однако такого осознанного шага, чтобы оформить это в отдельный бренд, раньше не было. Мы прокладываем дорожку. Вдохновлялись примерами из других индустрий. Могу перечислять, но из близкого к повседневности, например, [такси] Ultima. Видим у них отдельные кампании, отдельные мероприятия – подход, который показывает, что это самостоятельная сущность. И не для всех сразу очевидно, что это Яндекс, если человек не рос вместе с экосистемой.

SECRET – это новый подход, айдентика, новый стиль. Цель – заполучить новый сегмент аудитории и ассоциироваться с ним. Это начинает проявляться и в продуктовых фичах, и в ивентах, которые мы проводим.

– Это похоже на закрытый клуб? Не хочется ли, наоборот, избежать ощущения элитарности?

– Всё зависит от игровой активности. Есть критерии, измеряемые оборотом. Никаких «собеседований» на входе нет – история доступна всем, однако предполагает определённый уровень игры. Плюс есть программа участия в мероприятиях: принципы попадания на них тоже связаны с твоей активностью.

Чтобы без воды: через несколько дней состоится «Мастерс» в Шанхае (интервью записано до начала турнира. – Прим. «Чемпионата»). Мы запускаем спецпроект «Рейтинг»: игроки делают ставки на события и попадают в топ рейтинга – это один из критериев отбора тех, кто поедет на SECRET ивент. Определяем количество мест по этой механике. Параллельно есть пул VIP-клиентов, с которыми персональные менеджеры работают напрямую. Предлагаем поехать, дальше нюансы: может человек или не может, нравится или не нравится теннис, футбол. Так формируем состав поездок.

Уверен, все получат колоссальный опыт. Это не просто «посмотреть теннис», а три-четыре дня совместного экспириенса в Шанхае: экскурсии, высокий уровень сервиса.

Руслан Медведь Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Звучит дорого. Это инвестиции, о которых вы просто «забываете», или всё адекватно окупается?

– Это точно инвестиции, и они окупаются. Плюс это наш язык коммуникации: так проявляется бренд, и нам есть что рассказывать. Суммы легко посчитать, исходя из количества гостей, эта информация есть уже на этапе приглашений. Вилка – от 500 тысяч до 1 млн рублей на человека. Плюс команда, которая едет заранее и готовит сетап, большие инсталляции, подарки, мерч, welcome-паки и так далее.

Часто с нами едут амбассадоры. Почти на всех мероприятиях они присутствуют. У нас подписано соглашение с Массимо Каррерой на несколько подобных событий: вместе смотрели финал ЛЧ на ивенте в Сочи. Параллельно шёл наш покерный турнир в казино в Сочи, где он тоже был.

– Есть ли у PARI цель стать не просто букмекером, а более широкой спортивной компанией, брендом, узнаваемым за пределами беттинга?

– У нас уже есть «Пари Фест», есть Pari Padel League – проявления, которые усиливают бренд, показывают его многогранность и раскрывают новые сущности как для общества, так и для монетизации. Мы верим, что ПАРИ ФЕСТ в какой-то момент станет самостоятельной бизнес-единицей, зарабатывающей деньги: уже второй год подтверждает успешность решения. У фестиваля есть генеральный спонсор – «Билайн», среди ключевых партнёров – OTП Банк, Яндекс Еда и многие другие бренды, которые поверили и зашли деньгами, чтобы коммуницировать с этой аудиторией под эгидой нашего бренда. А все понимают, кто за этим стоит… Думаю, это направление будет только усиливаться, а степень нашего финансового вовлечения – снижаться.

Матч «Спартак» – «Пари НН» Фото: Чемпионат

Активы: «Пари НН», Лига PARI

– Как оцениваете партнёрство с футбольным «Пари НН»?

– Выполняет свои задачи. К спортивной составляющей вопросы есть: каждый конец сезона как на иголках: стыки – не стыки? Но мы с клубом, мы лояльны к решениям, довольны результатами по региону – узнаваемостью, лояльностью к бренду.

– Почему Лига PARI – главный актив? Среди ваших проектов ведь есть и другие виды спорта, а тут вроде Первая футбольная лига.

– Тут вопрос не в том, что «важнее», а в масштабах инвестиций и эффекта. Это целая лига – яркий пример не просто интеграции, а когда сама лига становится в том числе нашим брендом на уровне нейминга. Считаю это большим успехом и отличной реализацией, команда тут преуспела. С неймингом «Пари НН» – и в футболе, и в баскетболе – было несколько подходов, не всегда залетало. Сейчас часто слышим в интервью именно то, чего хотели: «Пари» – молодцы, они сегодня сыграли так-то».

Матч Лиги PARI между «Спартаком» Кострома и «Чайкой» Фото: Пресс-служба PARI

С Лигой PARI похожая история: масштаб, аудитория, в том числе ставочная, это «кузница» для РПЛ. Плюс наши договорённости по срокам и совместные маркетинговые планы. Классный микс: можем и себя показать, и лигу продвинуть. Так что это наш фокус на ближайшие годы: промо, присутствие, спецпроекты, ивенты.

– Планируете делиться экспертизой по маркетингу с клубами Первой лиги? Уровень там у всех разный.

– Мы стоим этажом выше: наша задача – довести лигу до такого восприятия, чтобы хотелось её смотреть, погружаться, вовлекаться. Причесать все клубы под одну гребёнку невозможно: разная гибкость, дерзость, вовлечённость в маркетинг – да и бюджеты разные. Прямо цели «выровнять всех» у нас нет. Но есть хорошие примеры работы лиги: КХЛ вот – большие молодцы. Помнишь, как они «причесали» все клубы, раздали темплейты? Такой подход правильный – и это делает сама лига.

Матч Лиги PARI Фото: Пресс-служба PARI

Киберспорт, PARIVISION и медиаспорт

– Какие у PARI отношения с киберспортом, планируете ли менять подход?

– В киберспорте всё постоянно движется, это очень живой механизм. События видоизменяются, календарь уплотняется. Наша представленность тоже меняется. Появляются клубы, запускаются новые инициативы: контракты с турнирными операторами, со студиями, которые транслируют чемпионаты с бродкастерами. В целом там вагон и маленькая тележка всего, что требует изменений и мониторинга. Но у нас мощная команда, которая драйвит направление. PARIVISION, на мой взгляд, задали определённую планку. Считаю, что за год мы добились колоссальных результатов: ребята в топ-3 чемпионата мира, The International, по Dota 2. Мы внимательно следим, инвестируем.

Проявленность наших брендов многое говорит о позиционировании. Например, коллаборация PARIVISION с модным молодёжным брендом Outlaw – капсульная коллекция разлетелась на ура: мы разослали её партнёрам и блогерам. Я сам с удовольствием ношу, и у меня регулярно просят достать вещи весьма непростые люди. Ещё один яркий кейс — с «Амкалом»: Mystery Box, который мы делали с Gleb Kostin Solutions – очереди стояли! Успех «Амкала» на этой поляне очевиден.

Я всё это перечисляю к тому, что кибер – механизм, который постоянно требует идей. И не только мы тут – конкуренты тоже молодцы, все качают направление. В структуре оборота киберспорт прибавляет.

Турнир по CS:GO Фото: Пресс-служба PARI

Наши инвестиции в прошлом году в сотрудничестве с турнирным оператором BLAST и студией RLG дали дивиденды: нам не хватало Dota 2 – мы укрепили позиции по присутствию этой аудитории. Это видно и по бизнес-показателям, и по медийным: мы замеряем и media value, и упоминаемость, и прочие хорошо известные тебе метрики. Параллельно ведём исследования, например, brand health tracker: с завидной регулярностью отслеживаем, как меняется восприятие бренда, с чем нас ассоциируют. Это целый талмуд исследований, в котором мы видим устойчивую положительную динамику. Плюс есть кабинетные исследования.

– Аудитория кибера взрослеет?

– Важнее, что она кросс-спортивная: человек пришёл к нам через киберспорт, потом ушёл в хоккей, затем – в теннис. Мы считаем инвестиции шире, чем просто «мы привлекли киберигрока». Да, аудитория взрослеет, укрепляется. И в этом сегменте классно, что почти нет тех, кто относится к беттингу не так, как нам хотелось бы. Для большинства это фан – способ добавить эмоций, сопереживать и поддерживать ребят. Нет истории про «заработать на ставках», поэтому ликбез практически не требуется. Минимум случаев, когда нужно направлять на ответственную игру и «сбавлять темп». Ребята очень осознанны.

Зрители на турнире Фото: Пресс-служба PARI

– Собственные турниры и лиги планируете?

– По киберу у нас уже было несколько историй, инициированных нами. Смотрим в это направление и будем делать.

– Какие дисциплины кажутся перспективными? И как смотрите на мобайл-игры?

– Мобайл растёт. Если не брать CS2 и Dota 2, на рынке есть продукты, которые набирают обороты. Мобильный блок, о котором мы говорим, задаст новый паттерн потребления по мере того, как гаджеты становятся мощнее. Мы видим массу статистики: молодое поколение вообще mobile-only, у многих нет десктопа. Так что да, это будет развиваться. По механике есть аналоги «больших» дисциплин. К примеру есть Mobile Legends, как аналог Dota 2, или Standoff 2, как аналог CS2, которые стремительно растут.

– Медиаспорт – это устойчивое явление? Или всё же тренд, который уйдёт?

– Думаю, уже нужно признать его успех, то, как он ворвался в российский спорт, какое внимание получил. Точную траекторию развития предсказать сложно, но, полагаю, формат будет гибридным: микс профессионального и медийного. Будет жить параллельно с классическим спортом.

Уверен, разные виды попробуют гибридные форматы, чтобы войти на эту территорию. На уровне федераций и, например, Единой лиги уже поговаривают о запуске похожих моделей. Какое-то время это точно будет рядом и продолжит видоизменяться.

Руслан Медведь Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Новые технологии в беттинге

– Уже точно рядом с нами ИИ: как у PARI с новыми технологиями? Используете ли ИИ для анализа поведения игроков?

– Безусловно, давно. Сейчас тема AI сильно разгоняется, все смотрят на практику внедрений в бизнес-процессы. У нас это уже есть, но пока на минималках. «Подкапотные» истории мы автоматизируем, в том числе с помощью AI.

Есть очевидные вещи, например, контакт-центр: у нас большая поддержка, обрабатывающая звонки и обращения в мессенджерах, внутри продукта. Там AI даёт большую помощь: оператор благодаря технологиям может предвидеть перечень вопросов уже на входящем звонке – подтягивается история игрока. Пока данные разбросаны по разным базам, однако очевидно, что цель – «скормить» всё в одну систему и получать целостную картину. Главная задача – минимизировать время, когда человек «висит» в ожидании решения. Если мы предиктивно понимаем, что он, вероятнее всего, спросит — а это видно по истории игры и предыдущим обращениям — такие штуки легко встраиваются.

Плюс персонализация выдачи контента: что ты, скорее всего, будешь смотреть и на что ставить. Тут ничего нового: как и для СМИ, нам важно дать человеку то, к чему он привык.

Второй пласт – оптимизация маркетинговых инвестиций: мы оцениваем, с какой вероятностью привлечённый игрок окупится и «наш» ли он вообще. Здесь стык AdTech с моделями – у нас есть CDP-платформа, куда мы сгружаем данные, понимаем, где может быть наш игрок и чем его лучше догонять с точки зрения ретаргетинга. Есть модели атрибуции: когда активируется рекламный флайт, мы видим телек, СМИ, «Телеграм» и сопоставляем это с бизнес-метриками: приток новой аудитории, активность игроков, куда сместились. Из этого делаем выводы – это тоже из категории AI/ML.

Руслан Медведь Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Ты веришь, что ML и AI изменят спорт? Что в клубах повсеместно наступит «эпоха манибола»?

– Это как раз «подкапотная» история, улучшающая результат – финансовый, спортивный, любой. Да, на 100% это повлияет. И управленцы обязаны смотреть на этот инструментарий. Так же, как в быту ты с помощью ИИ оптимизируешь задачи, на которые не стоит тратить время. Увидит ли это потребитель? Хотелось бы, чтобы не увидел: чтобы спорт сохранял магию картинки. Ты смотришь игру и не думаешь, что «под капотом», как этого добились – не так важно.

– Аудитория теперь с детства пользуется смартфоном как развлечением. Значит ли это, что беттингу и PARI необходимо идти в геймификацию — рейтинги, ачивки, игровые механики?

– Нельзя игнорировать преимущества геймификации как языка коммуникации. В позапрошлом году одними из первых запустили Pari Pass на поляне кибера – залетело на ура. Мы увидели бизнес-бенефиты и регулярность использования, масштабировали механику на другие виды спорта. Плюс программа лояльности с ачивками. Это неотъемлемая часть, но, кстати, не вся аудитория этим горит. Паттерны разные: не все молодые метят в геймификацию. Кто-то приходит, решает свою задачу: пришёл, «прожмакал», пуши упали, выиграл – кайфанул, проиграл – ну, это тоже эмоции. Такая аудитория есть и будет прирастать, однако это не про гигантские скачки просто из-за запуска новой геймфичи.

Ответственность, законы и что дальше

– Как вы работаете с концепцией ответственной игры?

– У нас есть функционал самоограничения, который довольно эффективен, важно правильно коммуницировать по данной теме. Есть команда, которая исследует явление, мы знаем мировые практики. Иногда вижу мнение, мол, «вы стреляете себе в ногу, когда ограничиваете». Но исследования говорят об обратном: нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил. Это «не наш» игрок. Мы прямо говорим: «Так, стоп, выдохни». Есть механизмы, подсвечивающие нездоровые паттерны. Мы одни из визионеров и хотим, чтобы на уровне закона и регулятора появились рабочие механизмы (интервью записано до ряда анонсированных изменений, на которые, вероятно, в том числе ссылается Руслан Медведь. — Прим. «Чемпионата»).

Рано или поздно регулятор придумает механику, позволяющую всем синхронно исключать тех, кому не стоит играть. Важно добиться, чтобы, самоисключившись у нас, человек не пошёл «закрывать гештальт» у соседей. Плюс есть «серые просторы» нелегальных букмекеров. Это сложная инженерная задача, но шаги делаются – и дадут плоды.

– То есть даже просто с точки зрения бизнеса выгоднее, чтобы человек по фану регулярно ставил, чем один раз слил все деньги и исчез?

– Да, 100%.

– Зачем PARI социальная ответственность: инклюзивный спорт и подобные темы?

– Это в ДНК бренда и людей за ним, жизненные ценности команды. Это этап зрелости: когда компания достигает такого масштаба, она не может быть безучастной. Поэтому у нас появились благотворительный фонд «Пари и побеждай», программа устойчивого развития, многое распаковывается внутри: экология в офисе, формирование и донесение ценностей, амбассадоры ценностей. Большой пласт работы, неотъемлемый для современной компании. За год команда проделала многое, я искренне восхищён.

– Перспективы роста беттинга в России на три-пять лет: их можно обозначить или это сплошная турбулентность, которая продолжается?

– Скажу не от лица CEO PARI, а как наблюдатель. Прогнозы на ближайшее время – сдержанные. Мы все входим в интересную фазу экономики – в лучшем случае это стагнация. Нас ждут непростые периоды трансформаций и переоценок. Уже видно: потребительская активность снижается, многие компании недовыполняют планы.

Беттингу грех жаловаться – рост продолжается, пусть не такими темпами, как раньше, но индустрия развивается. Просто до нас доехала общая экономическая динамика. Думаю, такой бешеной динамики не будет, однако рост останется. По цифрам: прошлый год – +42% к объёму рынка ставок. В этом – дай бог 20-25%, это будет успех. Пока до 20% далеко, по нашим прикидкам. Но это всё равно рост, опережающий многие секторы. Дальше многое зависит от международных отношений, вовлечённости аудитории в противостояния клубов и лиг. Факторов много, на горизонте двух-трёх лет сложно предсказать масштаб.

