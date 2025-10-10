Украине не нужен ЧМ-2026, Германия и Франция — в режиме «лайт». Квалификация, Европа

Футбольные клубы ушли на перерыв — октябрьская международная пауза уже здесь. Сегодня, 10 октября, пройдут матчи квалификации ЧМ-2026 в Европе. Выбрали самые яркие афиши и составили экспресс.

Прогноз на матч Германия — Люксембург

План Германии абсолютно понятен. Контроль темпа через Киммиха, ранние рывки между линиями и давление второй волной под Вирца. Травмы некоторых лидеров выдвинули на первый план других футболистов, но исполнительское мастерство, качество позиционных атак и фактор домашней арены в Зинсхайме остаются решающими в вопросе фаворита.

Люксембург при Штрассере опирается на компактность и сыгранность костяка. Ключевые фигуры — голкипер Морис, мотор в центре Баррейро и креативный Синани. Однако понятно, что класс футболистов значительно ниже, чем у соперника. Следовательно, единственный логичный план — терпеть в низком блоке, ждать ошибки оппонентов и выстреливать резкими контратаками.

Ждём, что мяч в основном будет у футболистов сборной Германии, а плотный оборонительный блок — у игроков Люксембурга. Прогнозируем победу Германии со счётом 3:0 минимум. К тому же фактор Зинсхайма и мотивация вернуться в борьбу за первое место в таблице подталкивают к активному старту и раннему голу.

Прогноз на матч Франция — Азербайджан

Фон у сборной Франции рабочий. В октябрьскую заявку вошёл дебютант Жан-Филипп Матета, а атаки по-прежнему строятся вокруг Килиана Мбаппе. При этом травмы подкосили фланги и центр атаки. Из плюсов для хозяев — возвращение Эдуарду Камавинга и опции по краям в виде Кингсли Комана и Майкла Олисе. Это ускорит выход из-под прессинга и добавит остроты в полупространствах. В своей структуре Франция остаётся стабильной: контроль темпа, давление второй волной и качество стандартов.

Азербайджан подходит с обновлениями. После сентябрьской отставки Фернанду Сантуша сборную принял в качестве исполняющего обязанности Айхан Аббасов. Судя по расширенной заявке, костяк — легионеры и игроки «Карабаха». Это повышает сыгранность задней линии и работу на стандартах. План на игру прозрачный: компактность, борьба за вторые мячи, редкие выходы в атаку и розыгрыши угловых. Но при обороне важно не фолить у своей дуги — штрафные Франции смертельно опасны.

Ждём, что мяч будет у хозяев. Они попытаются вскрыть правый фланг гостей с первых минут. Прогнозируем победу Франции. Однако чересчур много голов мы бы не ждали. Мбаппе не тренировался и может пропустить встречу. Кроме того, после смены тренера азербайджанцы упрутся. Ресурсов у них мало, но и французы разгромами обычно не радуют.

Прогноз на матч Исландия — Украина

Сборная Исландии решительно настроена пройти отбор на ЧМ-2026. Выглядит она симпатично. В двух матчах квалификации набрала три очка. Разнесла оборону Азербайджана (5:0) и дала отпор Франции (1:2). Проиграла на тоненького. Если бы не великолепная форма Килиана Мбаппе и не отменённый после видеопросмотра гол, могла бы быть ничья. Определённый прогресс в игре команды прослеживается. Особенно тяжело против неё в гостях.

Сборная Украины выглядит как-то неуверенно на фоне такого соперника. Если футбол в Исландии переживает подъём, то здесь мы, напротив, наблюдаем спад. Франции команда проиграла со счётом 0:2. Не хватало изобретательности, свежести и креатива в атакующих действиях. Затем с Азербайджаном сыграла вничью 1:1. Единственный мяч забил Георгий Судаков, выступающий за «Бенфику». Артём Довбик регрессировал – у него всего один гол за «Рому» в этом сезоне. У других лидеров тоже трудности.

Целостной командной игры у сборной Украины нет, а в Рейкьявике не прощают подобных слабостей. Скорее всего, при домашних трибунах Исландия не проиграет, но в матче будет забито не менее двух мячей. Это может быть как победа хозяев 2:1, так и ничья 1:1. В то, что Украина возьмёт три очка в таком напряжённом матче, не верится. Как будто ей и не нужен чемпионат мира.

Прогноз на матч Бельгия — Северная Македония

Сборная Бельгии провела на один матч меньше остальных команд в квалификационной группе J на ЧМ-2026. В запасе 10 очков, а у возглавляющей таблицу Северной Македонии — 11. Это самый удачный момент, чтобы занять первую строчку и претендовать на прямое попадание на чемпионат мира. Воспользуется ли шансом команда Руди Гарсии? Из-за отсутствия Ромелу Лукаку, который травмирован, Руди Гарсия решился на возвращение в национальную команду Акселя Витселя.

Северную Македонию ждёт тяжелейшее испытание на выезде. Команда не проигрывает в 12 официальных матчах кряду, поднялась в Лигу В Лиги наций и продолжает демонстрировать хороший футбол в отборе на ЧМ-2026. Ничьи были с Бельгией (1:1) и Уэльсом (1:1), а выиграть удалось у Лихтенштейна (3:0 и 5:0) и Казахстана (1:0). В воротах вся надежда на Столе Димитриевски. И тот факт, что он не получает игровую практику в «Валенсии», вызывает беспокойство.

Если бы не отменённый из-за офсайда гол в прошлом матче с бельгийцами (1:1), македонцы вообще могли бы выиграть. Но в той очной встрече в воротах бельгийцев играл Матц Селс, а теперь вернулся Тибо Куртуа. И пробить его — вдвойне сложная задача. Да и Северная Македония будет играть теперь не дома, а в гостях. Значит, к защите будет ещё больше внимания. Прогнозируем победу хозяев через тотал меньше 3.5 мяча.

Экспресс на матчи квалификации ЧМ-2026 10 октября 2025 года

Ставка 1: Германия победит Люксембург с форой (-3) за 1.88.

Общий коэффициент: 1.88 х 2.20 х 2.05 х 1.90 = 16.1.