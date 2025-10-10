Россия против Ирана, сборная Аргентины и Месси: экспресс на футбол

Там, где проходят квалификационные матчи чемпионата мира — 2026, всегда есть место товарищеским встречам. Сборная России встретится со сборной Ирана 10 октября, а сборной Аргентины предстоит сыграть со сборной Венесуэлы в ночь на 11 октября.

Прогноз на матч Россия — Иран

Товарищеская встреча с участником чемпионата мира Ираном — серьёзная проверка для сборной России. В сентябре команда Карпина провела два контрольных матча. С Иорданией (0:0) были задействованы только игроки РПЛ. Во встрече с Катаром (4:1) присоединились Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Александр Головин («Монако») и победитель Лиги чемпионов Матвей Сафонов («ПСЖ»). Разница приличная. Поэтому Карпин вновь вызвал легионеров, за исключением Головина, который травмирован.

Сборная России не проигрывает 15 матчей подряд. Это добавит мотивации для того, чтобы победить Иран, который уверенно прошёл отборочный турнир на ЧМ-2026, вышел из группы с первого места, где также были Узбекистан, Кыргызстан и Катар. С первыми двумя в 2022 году у россиян выдались непростые матчи, а последних недавно разгромили. Лучший бомбардир иранцев — Мехди Тареми, известный по выступлениям за «Интер» и «Порту». Состав будет близок к тому, с которым Амир Галенои поедет на ЧМ-2026.

Сборная Ирана — очень быстрая команда с резкими переходами из обороны в атаку. Настроена она будет решительно. Если сборная России сыграет так же, как с Катаром, есть шансы победить. Однако у Валерия Карпина тяжело складываются матчи с азиатскими командами. В 2023 году с Ираном сыграли вничью 1:1. Не исключаем повторения результата, а в качестве ставки рекомендуем взять «обе забьют». Сафонов — крутой голкипер, однако у него нет игровой практики в клубе. Это наверняка скажется.

Прогноз на матч Аргентина — Венесуэла

Аргентина и Венесуэла сыграют свой контрольный матч в США, в Майами. У аргентинцев на тренерском мостике по-прежнему Лионель Скалони, а венесуэльцами временно рулит Освальдо Вискаррондо. В заявке сборной Скалони — Лионель Месси и Лаутаро Мартинес, но участие Месси под вопросом. Тренерский штаб не хочет рисковать теми, кто готов не на 100%.

У чемпионов мира стабильная структура и привычный контроль темпа. Выход из-под прессинга – через Родриго Де Пауля и Леандро Паредеса, а давление в штрафной создаёт Лаутаро Мартинес. Плюс надёжен Эмилиано Мартинес на воротах в решающие минуты. В сентябре Аргентина переиграла Венесуэлу со счётом 3:0 в отборе ЧМ-2026 — разница в классе ощущается.

Венесуэла обновляется. Акцент на низкий блок, быстрые контратаки и стандарты. В обойме выделяется Теласко Сеговия, который добавляет скорости в переходах. Даже на нейтральном поле и при глубокой ротации Аргентина должна побеждать. И без Месси. Прогноз: победа Аргентины в основное время с разницей минимум в два мяча.

Экспресс на товарищеские матчи 10 октября 2025 года

Ставка 1: обе забьют в матче Россия — Иран за 2.00.

обе забьют в матче Россия — Иран за 2.00. Ставка 2: Аргентина обыграет Венесуэлу с форой (-1.5) за 1.70.

Общий коэффициент: 2.00 х 1.70 = 3.40.