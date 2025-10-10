Португалия — Ирландия. За великим Роналду не заржавеет

11 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Португалия и Ирландия. Встреча состоится на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Начало — в 21:45 мск. Криштиану Роналду продолжает вести сборную к чемпионату мира.

Коэффициенты букмекеров на матч Португалия — Ирландия 11 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной Португалии можно с коэффициентом 1.17. Шансы сборной Ирландии оценили в 25.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.40. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу португальцев за 6.00.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Португалия — Ирландия (11.10.2025)

Криштиану Роналду никогда не выигрывал чемпионат мира, а ему уже 40 лет. Лионель Месси достиг своей мечты в 2022 году. Может быть, пришло время сделать это и другой легенде? Сборная Португалии верит в свой успех и не сомневается, что сможет пройти отбор. Она занимает первое место в группе, набрав шесть очков в двух встречах.

Команда Роберто Мартинеса разнесла оборону Армении (5:0) и выиграла у Венгрии (3:2). Автором трёх голов стал Роналду. Ему осталось забить всего один мяч, чтобы единолично стать лучшим бомбардиром в истории отборочных матчей чемпионата мира. Криштиану уже сравнялся с Карлосом Руисом (39 голов). Но не только он задаёт темп в национальной команде.

Жоау Феликс летом стал одноклубником Криштиану в «Аль-Насре». Это хорошо для сборной, ведь теперь есть проверенная связка в атаке. Есть Франсишку Консейсау, Витинья, попали в заявку Рафаэл Леау, Бруну Фернандеш и многие другие — все они делают сборную одной из сильнейших. Испания уже пала под натиском португальцев в финале Лиги наций. Кого бояться подопечным Роберто Мартинеса?

Тренер может переживать только из-за выбывшего Жоау Невеша. Он получил травму в матче «ПСЖ» — «Аталанта». Ключевой полузащитник в тактической схеме Мартинеса. Однако вряд ли отсутствие одного футболиста помешает в матче со сборной Ирландии.

Ирландия располагается на последнем месте в группе F квалификации ЧМ-2026. На последних минутах она смогла вырвать ничью в матче с Венгрией (2:2), но отобрать очки у Армении (1:2) не получилось. Не скрыть проблемы в обороне, из-за которых было пропущено по два мяча от не самых креативных в атаке соперников.

Поэтому сборная Ирландии так радуется возвращению 36-летнего защитника Шеймуса Коулмана, выступающего за «Эвертон». Несомненно, это опыт и мастерство, но в одиночку всех проблем не решить. Надежда в нападении, конечно же, на Эвана Фергюсона. 20-летний форвард выступает за «Рому», однако пока не оправдывает ожиданий и, кажется, уже присел на скамейку запасных.

Голкипер «Брентфорда» Кивин Келлехер действительно хорош. В двух последних матчах классно сыграл против «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», совершив суммарно восемь сейвов и пропустив всего лишь по голу. Но и он не всемогущий, когда в обороне царит хаос. Прогноз выглядит очевидным и уверенным — Португалия забьёт больше 2,5 мяча. Отдельно можно попробовать взять дубль Роналду. За легендой не заржавеет.

Ставка 1: Португалия забьёт минимум три мяча Ирландии за 1.80.

Ставка 2: Роналду оформит дубль в матче Португалия — Ирландия за 3.10.