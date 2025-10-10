Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Болгария — Турция, 11 октября 2025, прогноз на матч отбора ЧМ-2026, смотреть онлайн бесплатно, трансляция, во сколько, счёт, голы

Болгария — Турция. Гюлер и Йылдыз — в погоне за Испанией и Грузией
Максим Ермаков
Болгария — Турция: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Пока что турецкая команда вне топ-2 своего квартета.

11 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Болгария и Турция. Встреча состоится на стадионе «Василь Левски» в Софии. Начало — в 21:45 мск. Понятно, на кого делает ставку Винченцо Монтелла. Главное, чтобы его не подвели.

Коэффициенты букмекеров на матч Болгария — Турция 11 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу сборной Турции можно с коэффициентом 1.25. Шансы сборной Болгарии оценили в 13.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.17. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу турок за 6.50.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Болгария — Турция (11.10.2025)

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Болгария
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Способности Илиана Илиева в сборной Болгарии все уже оценили, и теперь исправлять ситуацию будет Александар Димитров. В группе Е отбора на ЧМ-2026 у команды меньше всех шансов побороться за верхние две строчки. Она занимает последнее место с ужасными результатами.

Сборная Болгарии проиграла два матча — Испании (0:3) и Грузии (0:3). Илиев пытался построить команду, способную компактно защищаться и быстро выходить из обороны в атаку, но это привело к огромным проблемам. Димитров ранее работал с молодёжными сборными страны. Он как никто другой может отыскать таланты и внедрить их в команду. Видимо, на это и будет сделана ставка в ближайшие годы.

Материалы по теме
Беттинг женскими глазами — насколько азартен и на что ставит прекрасный пол?
Беттинг женскими глазами — насколько азартен и на что ставит прекрасный пол?

Правда, тренер уже столкнулся с проблемой. Вызвал защитника «Оренбурга» Эмила Ценова, но тот получил травму. Пришлось возвращаться к 28-летнему Кристиану Димитрову. В целом состав при новом тренере не сильно изменится. Важнее, чтобы поменялись игра и тактика.

Потому что у Турции большие амбиции — выйти на чемпионат мира. Она занимает третье место, имея столько же очков (3), сколько Грузия со второй строчки. Кстати, своего конкурента турки обыграли со счётом 3:2, но крупно уступили Испании (0:6). А в отборе на ЧМ-2026 важны не очные встречи, а разница забитых и пропущенных. Нужно навёрстывать.

Под управлением Винченцо Монтеллы сборная прогрессирует, становится сильнее, однако не обходится без провалов в обороне. Нет стабильности, а это очень важно. Угурджан Чакыр в воротах не вызывает доверия, особенно когда есть талантливый Берке Озер («Лилль») и Алтай Байындыр («МЮ»). Защита тоже могла бы выглядеть намного убедительнее. Пора экспериментировать, раз эти позиции дают сбой.

Материалы по теме
Last Dance по-овечкински! Сможет ли легендарный форвард забить 1000 голов в НХЛ?
Last Dance по-овечкински! Сможет ли легендарный форвард забить 1000 голов в НХЛ?

Конечно, можно продолжать полагаться на атаку, где есть немало талантливых футболистов. Вызов Арды Гюлера из «Реала» и Кенана Йылдыза из «Ювентуса» не подвергается сомнению. Оба являются ключевыми футболистами в своих клубах. Развалить такую болгарскую оборону для них не должно составить труда.

Предлагаем поставить на то, что Турция выиграет, через тотал больше 2.5 мяча. Назначение в сборную Болгарии бывшего тренера молодёжных команд – на долгосрочную перспективу и работу с новыми кадрами. Резких изменений ждать точно не стоит. Атака у Монтеллы выглядит устрашающе, и именно она станет ключом к победе.

Ставка: Турция выиграет у Болгарии + тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android