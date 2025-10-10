Болгария — Турция. Гюлер и Йылдыз — в погоне за Испанией и Грузией

11 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Болгария и Турция. Встреча состоится на стадионе «Василь Левски» в Софии. Начало — в 21:45 мск. Понятно, на кого делает ставку Винченцо Монтелла. Главное, чтобы его не подвели.

Коэффициенты букмекеров на матч Болгария — Турция 11 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу сборной Турции можно с коэффициентом 1.25. Шансы сборной Болгарии оценили в 13.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.17. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу турок за 6.50.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Болгария — Турция (11.10.2025)

Способности Илиана Илиева в сборной Болгарии все уже оценили, и теперь исправлять ситуацию будет Александар Димитров. В группе Е отбора на ЧМ-2026 у команды меньше всех шансов побороться за верхние две строчки. Она занимает последнее место с ужасными результатами.

Сборная Болгарии проиграла два матча — Испании (0:3) и Грузии (0:3). Илиев пытался построить команду, способную компактно защищаться и быстро выходить из обороны в атаку, но это привело к огромным проблемам. Димитров ранее работал с молодёжными сборными страны. Он как никто другой может отыскать таланты и внедрить их в команду. Видимо, на это и будет сделана ставка в ближайшие годы.

Правда, тренер уже столкнулся с проблемой. Вызвал защитника «Оренбурга» Эмила Ценова, но тот получил травму. Пришлось возвращаться к 28-летнему Кристиану Димитрову. В целом состав при новом тренере не сильно изменится. Важнее, чтобы поменялись игра и тактика.

Потому что у Турции большие амбиции — выйти на чемпионат мира. Она занимает третье место, имея столько же очков (3), сколько Грузия со второй строчки. Кстати, своего конкурента турки обыграли со счётом 3:2, но крупно уступили Испании (0:6). А в отборе на ЧМ-2026 важны не очные встречи, а разница забитых и пропущенных. Нужно навёрстывать.

Под управлением Винченцо Монтеллы сборная прогрессирует, становится сильнее, однако не обходится без провалов в обороне. Нет стабильности, а это очень важно. Угурджан Чакыр в воротах не вызывает доверия, особенно когда есть талантливый Берке Озер («Лилль») и Алтай Байындыр («МЮ»). Защита тоже могла бы выглядеть намного убедительнее. Пора экспериментировать, раз эти позиции дают сбой.

Конечно, можно продолжать полагаться на атаку, где есть немало талантливых футболистов. Вызов Арды Гюлера из «Реала» и Кенана Йылдыза из «Ювентуса» не подвергается сомнению. Оба являются ключевыми футболистами в своих клубах. Развалить такую болгарскую оборону для них не должно составить труда.

Предлагаем поставить на то, что Турция выиграет, через тотал больше 2.5 мяча. Назначение в сборную Болгарии бывшего тренера молодёжных команд – на долгосрочную перспективу и работу с новыми кадрами. Резких изменений ждать точно не стоит. Атака у Монтеллы выглядит устрашающе, и именно она станет ключом к победе.

Ставка: Турция выиграет у Болгарии + тотал больше 2.5 мяча за 1.80.