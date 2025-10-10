Эстония — Италия: без проблем для Гаттузо

«Ле Кок Арена», Таллин, 11 октября. Сборная Эстонии Юргена Хенна против сборной Италии Дженнаро Гаттузо в матче 7-го тура группы I на квалификации ЧМ-2026. Хозяева сыграют при аншлаге, но статус фаворитов безусловно у гостей. В сентябре итальянцы оформили победу со счётом 5:0 во встрече с эстонцами в Бергамо — важное напоминание о разнице в классе перед ответной встречей.

Коэффициенты на матч отбор Эстония — Италия 11 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Италии предлагается с коэффициентом 1.10, что приблизительно составляет 91% вероятности. Ничья идёт за 12.20, а победа сборной Эстонии оценивается в 42.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 3.00. Наиболее вероятным представляется счёт 3:0 в пользу гостей.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Эстония — Италия (11.10.2026)

План сборной Эстонии, конечно же, заключается в компактности и контратаках. В воротах надежда на Карла Хейна, который, судя по клубному сезону, в неплохой форме. Возвращение капитана Карола Метса добавит порядка сзади, а в атаке самый опасный — Маттиас Кяйт. При редких заходах хозяев на половину поля соперника будут важны стандарты и дальние удары.

Сборная Италии при Гаттузо стала прямолинейнее и интенсивнее. Высокий отбор, быстрый выход в штрафную и завершение. По заявке на октябрь отмечаем возвращение Бриана Кристанте и отсутствие Федерико Кьезы. Впереди структуру будут держать Мойзе Кин, Джакомо Распадори и Матео Ретеги. Именно они забивали Эстонии месяц назад.

Ключевые зоны — фланги. Итальянцы нагружают края через Джованни Ди Лоренцо и Федерико Димарко, вытягивая соперника и открывая полупространства под рывки Бареллы. Эстонцам нужно максимально плотно страховать зону латералей и не допускать прострелов во вратарскую. Иначе соперник быстро воспользуется разницей в классе.

Стандарты — ещё один рычаг сборной Италии. Подачи на Алессандро Бастони и подборы обычно приводят к голевым моментам. Это уже проявлялось в очной игре со сборной Эстонии. Ответ хозяев — свои стандарты. Но для их реализации потребуются длинные отрезки без технического брака в позиционной обороне. А это под давлением даже на домашнем поле будет сложно осуществить.

Ждём, что мяч задержится у гостей, и они организуют высокий темп и попытаются забить до перерыва, чтобы меньше нервничать. Хозяева постараются тянуть время, цепляться за мяч и ловить соперника на контратаках. Однако давление Италии по краям и качество первой передачи в центре постепенно перевесят. То есть в очередной раз скажется класс.

Прогнозируем победу сборной Италии приблизительно со счётом 2:0. Доннарумма и защитники спокойной переживут редкие выпады хозяев, а впереди решат класс и глубина атаки. Домашний фактор, разумеется, поможет Эстонии держаться дольше. Однако на весь матч этого не хватит. Новых 5:0 не ждём, но едва ли у фаворита возникнут проблемы.

Ставка: Италия выиграет у Эстонии + тотал меньше 3.5 мяча за 2.04.