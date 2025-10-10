Норвегия — Израиль: не 11:1, но Холанд тоже повеселится

На сей раз соперник опаснее, чем Молдавия. Однако норвежцы — фавориты.

«Уллеволл», Осло, 11 октября. Сборная Норвегии принимает сборную Израиля в матче 7-го тура отборочного турнира на чемпионат мира — 2026. Домашний фактор, форма и турнирный контекст на стороне хозяев. Встреча ключевая для борьбы за победу в группе I.

Коэффициенты на матч Норвегия — Израиль 11 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Норвегии предлагается с коэффициентом 1.23, что приблизительно составляет 81% вероятности. Ничья идёт за 6.50, а победа сборной Израиля оценивается в 12.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.85. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Норвегия — Израиль (11.10.2025)

План сборной Норвегии в данном случае может быть абсолютно прозрачен. Контроль мяча, высокий темп и давление с первых минут. Команда лидирует в группе I, уверенно забирает очки дома. Выиграла все пять проведённых встреч квалификации, в том числе у Италии (3:0). Шанс попасть на чемпионат мира высок. Уверенность должна зашкаливать, поэтому логично ждать агрессивный старт и игру первым номером.

Акцент делается на Эрлинга Холанда, его умение играть в штрафной соперника. Пять голов и три голевых паса Эрлинга в матче с Молдавией (11:1) ещё свежи в памяти. Серьёзная потеря — Мартин Эдегор, который выбыл из-за травмы колена. Значит, продвижение мяча и стандартные положения тренерский штаб перераспределит, а доставку в финальную треть упростят. Возможно, это и к лучшему.

Израиль неплох, выиграл три из пяти матчей. Борется со сборной Италии за место в топ-2. Может быть опасен. Вероятно, ответит норвежцам компактностью и быстрыми переходами из обороны в атаку. Главная угроза — левый край с Манором Соломоном. Его дриблинг и смещения внутрь дают удары и прострелы в зону 11-метровой отметки. Тренерский штаб выстраивает прагматичный план с упором на дисциплину.

Хозяевам будет важно не терять баланс при подключениях к атаке, чтобы не раскрывать коридоры под контратаки гостей. Отсюда высокая цена потери мяча в центре поля и необходимость страховать зону перед штрафной площадью. И всё же ждём, что мяч будет в большей степени у Норвегии: давление через фланги и навесы с прострелами на Холанда, а также дальние удары. Израиль будет ждать ошибок и использовать стандартами.

Учитывая форму, прогнозируем победу сборной Норвегии. Аргументы — домашнее поле, темп и высокий класс в завершающей стадии у Эрлинга Холанда. Вместе с тем в качестве ставки предлагаем рассмотреть дополнительно голы в обе стороны. В прошлой очной встрече израильтяне забили норвежцам дважды, а в последнем туре отправили четыре мяча в ворота сборной Италии (4:5). Кусаться они умеют. А норвежцы даже Молдавии позволили забить.

Ставка: Норвегия обыграет Израиль + обе забьют за 2.65.