Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Испания — Грузия, 11 октября 2025, прогноз на матч отбора ЧМ-2026, смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция, во сколько начало

Вспоминаем Евро-2024: прогноз на матч Испания — Грузия
Максим Ермаков
Испания — Грузия: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
С момента последней очной встречи подопечные Луиса де ла Фуэнте стали ещё мощнее.

11 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Испания и Грузия. Встреча состоится на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в городе Эльче (Испания). Начало — в 21:45 мск. Все мы помним 39 минут радости команды Вилли Саньоля в последней очной встрече с «Ла Фурия Роха». И помним, что было потом.

Коэффициенты букмекеров на матч Испания — Грузия 11 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной Испании можно с коэффициентом 1.13. Шансы сборной Грузии оценили в 25.00. Ничья идёт с коэффициентом 7.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.17. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу испанцев за 7.00.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Испания — Грузия (11.10.2025)

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С момента победы на Евро-2024 сборная Испании нисколько не сбавила. Только уступила в финале Лиги наций Португалии, но в серии пенальти. В остальном полный порядок, особенно в отборочных матчах на ЧМ. Команда занимает первое место в группе, выиграв у Болгарии (3:0) и Турции (6:0).

Сумасшедшая результативность и надёжная линия обороны. Высокий прессинг и владение мячом являются визитной карточкой команды Луиса де ла Фуэнте. Однако особую роль играет состав, который переполнен талантливыми и звёздными футболистами. Даже отсутствие из-за травмы Ламина Ямаля никак не скажется на глубине.

Материалы по теме
Эстония — Италия: без проблем для Гаттузо
Эстония — Италия: без проблем для Гаттузо

Место вундеркинда займёт Борха Иглесиас, которого не вызывали в сборную почти два года. Микель Мерино («Арсенал») забил четыре мяча в двух встречах отбора. Микель Оярсабаль вновь займёт место центрального нападающего. Он забивал по голу в обеих встречах. А ведь ещё есть Ферран Торрес, Нико Уильямс, Даниэль Ольмо, Фермин Лопес. Вызваны пять футболистов из «Барселоны», что гарантирует великолепную сыгранность.

Сборная Грузии должна быть хорошо подготовлена к выезду к чемпиону Европы. Она выглядит вполне симпатично в отборе на ЧМ-2026, занимая вторую строчку в группе Е. Победила в матче с Болгарией (3:0), но уступила Турции (2:3). Отличная игра на контратаках, улучшается сыгранность, дисциплина, и есть, что немаловажно, характер. Особенно у таких футболистов, как Кварацхелия и Микаутадзе.

Хвича забил в двух встречах отбора два гола, однако не факт, что Вилли Саньоль будет им рисковать. Он не принимал участия в последних двух матчах за «ПСЖ» из-за дискомфорта в мышцах. Без него это будет уже совсем другая сборная Грузии. Придётся полагаться на Жоржа Микаутадзе. Он набрал хорошую форму. Выступает за «Вильярреал» и забил по голу в двух последних играх с «Реалом» и «Ювентусом».

Материалы по теме
Болгария — Турция. Гюлер и Йылдыз — в погоне за Испанией и Грузией
Болгария — Турция. Гюлер и Йылдыз — в погоне за Испанией и Грузией

Георгий Мамардашвили снова займёт место в воротах, но после возвращения из аренды в «Ливерпуль» он провёл только два матча. Оба закончились поражениями. Одно из них – от «Галатасарая» (0:1). Под мощным прессингом Испании голкипер может «поплыть», как и вся оборона.

В 1/8 финала Евро-2024 Грузия играла с Испанией. Болельщики были в восторге после автогола соперника. Длилась радость до 39-й минуты, после чего пошла совсем другая игра — «Ла Фурия Роха» учинила разгром со счётом 4:1. Предлагаем поставить на победу хозяев через тотал больше 3.5 мяча. Быть может, Микаутадзе даже сможет забить, ведь ему хорошо знакомы игроки Примеры. Однако выстоять под мощным прессингом команде будет нереально.

Ставка: Испания победит Грузию + тотал больше 3.5 мяча за 2.02.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android