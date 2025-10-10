Вспоминаем Евро-2024: прогноз на матч Испания — Грузия

11 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Испания и Грузия. Встреча состоится на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в городе Эльче (Испания). Начало — в 21:45 мск. Все мы помним 39 минут радости команды Вилли Саньоля в последней очной встрече с «Ла Фурия Роха». И помним, что было потом.

Коэффициенты букмекеров на матч Испания — Грузия 11 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной Испании можно с коэффициентом 1.13. Шансы сборной Грузии оценили в 25.00. Ничья идёт с коэффициентом 7.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.17. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу испанцев за 7.00.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Испания — Грузия (11.10.2025)

С момента победы на Евро-2024 сборная Испании нисколько не сбавила. Только уступила в финале Лиги наций Португалии, но в серии пенальти. В остальном полный порядок, особенно в отборочных матчах на ЧМ. Команда занимает первое место в группе, выиграв у Болгарии (3:0) и Турции (6:0).

Сумасшедшая результативность и надёжная линия обороны. Высокий прессинг и владение мячом являются визитной карточкой команды Луиса де ла Фуэнте. Однако особую роль играет состав, который переполнен талантливыми и звёздными футболистами. Даже отсутствие из-за травмы Ламина Ямаля никак не скажется на глубине.

Место вундеркинда займёт Борха Иглесиас, которого не вызывали в сборную почти два года. Микель Мерино («Арсенал») забил четыре мяча в двух встречах отбора. Микель Оярсабаль вновь займёт место центрального нападающего. Он забивал по голу в обеих встречах. А ведь ещё есть Ферран Торрес, Нико Уильямс, Даниэль Ольмо, Фермин Лопес. Вызваны пять футболистов из «Барселоны», что гарантирует великолепную сыгранность.

Сборная Грузии должна быть хорошо подготовлена к выезду к чемпиону Европы. Она выглядит вполне симпатично в отборе на ЧМ-2026, занимая вторую строчку в группе Е. Победила в матче с Болгарией (3:0), но уступила Турции (2:3). Отличная игра на контратаках, улучшается сыгранность, дисциплина, и есть, что немаловажно, характер. Особенно у таких футболистов, как Кварацхелия и Микаутадзе.

Хвича забил в двух встречах отбора два гола, однако не факт, что Вилли Саньоль будет им рисковать. Он не принимал участия в последних двух матчах за «ПСЖ» из-за дискомфорта в мышцах. Без него это будет уже совсем другая сборная Грузии. Придётся полагаться на Жоржа Микаутадзе. Он набрал хорошую форму. Выступает за «Вильярреал» и забил по голу в двух последних играх с «Реалом» и «Ювентусом».

Георгий Мамардашвили снова займёт место в воротах, но после возвращения из аренды в «Ливерпуль» он провёл только два матча. Оба закончились поражениями. Одно из них – от «Галатасарая» (0:1). Под мощным прессингом Испании голкипер может «поплыть», как и вся оборона.

В 1/8 финала Евро-2024 Грузия играла с Испанией. Болельщики были в восторге после автогола соперника. Длилась радость до 39-й минуты, после чего пошла совсем другая игра — «Ла Фурия Роха» учинила разгром со счётом 4:1. Предлагаем поставить на победу хозяев через тотал больше 3.5 мяча. Быть может, Микаутадзе даже сможет забить, ведь ему хорошо знакомы игроки Примеры. Однако выстоять под мощным прессингом команде будет нереально.

Ставка: Испания победит Грузию + тотал больше 3.5 мяча за 2.02.