Отбор ЧМ-2026, группа I: Холанд тащит Норвегию на чемпионат мира, Италия — догоняет

Октябрьская международная пауза продолжается. Сегодня, 11 октября, пройдут матчи отборочного турнира на ЧМ-2026 в Европе. Отдельного внимания заслуживает ситуация в группе I. Лидирует сборная Норвегии с 15 очками, а за второе место идёт борьба между сборными Италии и Израиля, у которых по девять очков.

Прогноз на матч Норвегия — Израиль

План сборной Норвегии в данном случае может быть абсолютно прозрачен. Контроль мяча, высокий темп и давление с первых минут. Команда лидирует в группе I, уверенно забирает очки дома. Выиграла все пять проведённых встреч квалификации, в том числе у Италии (3:0). Шанс попасть на чемпионат мира высок. Уверенность должна зашкаливать, поэтому логично ждать агрессивный старт и игру первым номером.

Израиль неплох, выиграл три из пяти матчей. Борется со сборной Италии за место в топ-2. Может быть опасен. Вероятно, ответит норвежцам компактностью и быстрыми переходами из обороны в атаку. Главная угроза — левый край с Манором Соломоном. Его дриблинг и смещения внутрь дают удары и прострелы в зону 11-метровой отметки. Тренерский штаб выстраивает прагматичный план с упором на дисциплину.

Учитывая форму, прогнозируем победу сборной Норвегии. Аргументы — домашнее поле, темп и высокий класс в завершающей стадии у Эрлинга Холанда. Вместе с тем в качестве ставки предлагаем рассмотреть дополнительно голы в обе стороны. В прошлой очной встрече израильтяне забили норвежцам дважды, а в последнем туре отправили четыре мяча в ворота сборной Италии (4:5). Кусаться они умеют. А норвежцы даже Молдавии позволили забить.

Прогноз на матч Эстония — Италия

План сборной Эстонии, конечно же, заключается в компактности и контратаках. В воротах надежда на Карла Хейна, который, судя по клубному сезону, в неплохой форме. Возвращение капитана Карола Метса добавит порядка сзади, а в атаке самый опасный — Маттиас Кяйт. При редких заходах хозяев на половину поля соперника будут важны стандарты и дальние удары.

Сборная Италии при Гаттузо стала прямолинейнее и интенсивнее. Высокий отбор, быстрый выход в штрафную и завершение. По заявке на октябрь отмечаем возвращение Бриана Кристанте и отсутствие Федерико Кьезы. Стандарты — ещё один рычаг сборной Италии. Подачи на Алессандро Бастони и подборы обычно приводят к голевым моментам. Это уже проявлялось в очной игре со сборной Эстонии.

Прогнозируем победу сборной Италии приблизительно со счётом 2:0. Доннарумма и защитники спокойно переживут редкие выпады хозяев, а впереди решат класс и глубина атаки. Домашний фактор, разумеется, поможет Эстонии держаться дольше. Однако на весь матч этого не хватит. Новых 5:0, как в прошлой очной встрече, не ждём, однако едва ли у фаворита возникнут проблемы.

Экспресс на матчи группы I в отборе ЧМ-2026 11 октября 2025 года

Ставка 1: Норвегия обыграет Израиль + обе забьют за 2.65.

Норвегия обыграет Израиль + обе забьют за 2.65. Ставка 2: Италия выиграет у Эстонии + тотал меньше 3.5 мяча за 2.04.

Общий коэффициент: 2.65 х 2.04 = 5.40.