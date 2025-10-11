Отбор-2026, группа E: сборная Испании сливает конкурентов

Октябрьская международная пауза продолжается. Сегодня, 11 октября, пройдут некоторые встречи отборочного турнира на ЧМ-2026. Отдельного внимания заслуживает ситуация в группе Е. Сборная Испании лидирует в квартете, но надежду не теряют также сборные Грузии и Турции.

Прогноз на матч Испания — Грузия

С момента победы на Евро-2024 сборная Испании нисколько не сбавила. Только уступила в финале Лиги наций Португалии, но в серии пенальти. В остальном полный порядок, особенно в отборочных матчах на чемпионат мира. Команда занимает первое место в группе, выиграв у Болгарии (3:0) и Турции (6:0). Сумасшедшая результативность и надёжная линия обороны. Высокий прессинг и владение мячом являются визитной карточкой команды Луиса де ла Фуэнте.

Сборная Грузии должна быть хорошо подготовлена к выезду к чемпиону Европы. Она выглядит вполне симпатично в отборе на ЧМ-2026, занимая вторую строчку в группе Е. Победила во встрече с Болгарией (3:0), но уступила Турции (2:3). Отличная игра на контратаках, улучшается сыгранность, дисциплина, и есть, что немаловажно, характер. Особенно у таких футболистов, как Кварацхелия и Микаутадзе.

В 1/8 финала Евро-2024 Грузия играла с Испанией. Болельщики были в восторге после автогола соперника. Длилась радость до 39-й минуты, после чего пошла совсем другая игра — «Ла Фурия Роха» учинила разгром со счётом 4:1. Предлагаем поставить на победу хозяев через тотал больше 3.5 мяча. Быть может, Микаутадзе даже сможет забить, ведь ему хорошо знакомы игроки Примеры. Однако выстоять под мощным прессингом команде будет нереально.

Прогноз на матч Болгария — Турция

Способности Илиана Илиева в сборной Болгарии все уже оценили, команда проиграла два матча — Испании (0:3) и Грузии (0:3). И теперь исправлять ситуацию будет Александар Димитров. В группе Е отбора на ЧМ-2026 у команды меньше всех шансов побороться за верхние две строчки. Она занимает последнее место с ужасными результатами. В целом состав при новом тренере не сильно изменится. Важнее, чтобы поменялись игра и тактика.

Потому что у Турции большие амбиции — выйти на чемпионат мира. Она занимает третье место, имея столько же очков (3), сколько Грузия со второй строчки. Кстати, своего конкурента турки одолели со счётом 3:2, однако крупно уступили Испании (0:6). А в отборе на ЧМ-2026 важны не очные встречи, а разница забитых и пропущенных. Нужно навёрстывать.

Конечно, можно продолжать полагаться на атаку, где есть немало талантливых футболистов. Вызов Арды Гюлера из «Реала» и Кенана Йылдыза из «Ювентуса» не подвергается сомнению. Предлагаем поставить на то, что Турция выиграет, через тотал больше 2.5 мяча. Назначение в сборную Болгарии бывшего тренера молодёжных команд – на долгосрочную перспективу и работу с новыми кадрами. Резких изменений ждать точно не стоит.

Экспресс на матчи группы E в отборе ЧМ-2026 11 октября 2025 года

Ставка 1: Испания победит Грузию + тотал больше 3.5 мяча за 2.02.

Испания победит Грузию + тотал больше 3.5 мяча за 2.02. Ставка 2: Турция выиграет у Болгарии + тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

Общий коэффициент: 2.02 х 1.80 = 3.63.