Шотландия — Беларусь, 12 октября 2025, прогноз на матч отбора ЧМ-2026, смотреть онлайн, прямая трансляция, во сколько, счёт, голы

Шотландия — Беларусь. Последние дни Карлоса Алоса у руля сборной?
Максим Ермаков
Шотландия — Беларусь: прогноз на матч
Аудио-версия:
Испанец потерял все надежды сыграть на ЧМ-2026.

12 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Шотландия и Беларусь. Встреча состоится на стадионе «Хэмпден Парк» в городе Глазго (Шотландия). Начало — в 19:00 мск. Карлос Алос напрашивается на отставку. Объективно эта игра может стать для него последней в сборной, а шансов выйти на первенство планеты уже нет.

Коэффициенты букмекеров на матч Шотландия — Беларусь 12 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной Шотландии можно с коэффициентом 1.14. Шансы сборной Беларуси оценили в 21.00. Ничья идёт с коэффициентом 7.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.60. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу шотландцев за 6.00.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Шотландия — Беларусь (12.10.2025)

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 4-й тур
12 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Шотландия
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Шотландия может окончательно лишить Беларусь всяческой надежды сыграть на ЧМ-2026. Она есть, но только на бумаге. По факту все шансы уже растворились в трёх поражениях подряд с общим счётом 1:13. Да и веры уже нет, ведь набрать девять очков в оставшихся играх, рассчитывая на постоянные осечки лидеров, просто нереально с таким футболом.

Подопечные Карлоса Алоса уступили Греции (1:5), Шотландии (0:2) и Дании (0:6). В последней встрече чудом не пропустили больше. Датчане нанесли 11 ударов в створ. Даже выстроенная в пять защитников линия обороны полностью провалилась. Отсутствие сыгранности, плохое взаимодействие и индивидуальные ошибки — это ужас.

22-летний Фёдор Лапоухов спасал как мог, но у него нет сверхспособностей. Он же играл в воротах в прошлой встрече с шотландцами, совершил шесть сейвов. Вряд ли Карлос Алос будет его менять на предстоящую игру. Вадим Пигас из «Пари НН» не вывозит такие скорости, как и Кирилл Печенин из «Крыльев Советов». Испанский тренер мог собрать стартовый состав намного круче, однако не стал.

Болельщики в гневе из-за его решения. Валерий Громыко просидел на скамье запасных. Тот самый полузащитник, который неплохо отыграл за «Кайрат» против «Реала». Был бы полезен опыт его одноклубника 38-летнего Виталия Лисаковича. Понятно, что в атаке делать практически нечего с таким составом, но можно попытаться повысить качество обороны.

Сборная Шотландии не уступала ещё в отборе на ЧМ-2026. Она победила в матчах с Беларусью (2:0) и Грецией (3:1), а вничью сыграла с Данией (0:0). В первую очередь подопечные Стива Кларка думают о защите собственных ворот, а уже потом при удобных моментах проводят свои атаки. Во встрече с греками они продемонстрировали потрясающую реализацию: три удара в створ — три забитых мяча.

Конечно, состав у шотландцев гораздо мощнее. Здесь Че Адамс из «Торино» в центре нападения, лидер «Астон Виллы» Джон Макгинн и ключевой игрок «Борнмута» Райан Кристи, а Скотт Мактоминей из «Наполи» и Льюис Фергюсон («Болонья») успевают отходить назад к обороне и разгоняют контратаки. Неоценим вклад в защиту опытного Эндрю Робертсона из «Ливерпуля».

Такому сопернику будет очень тяжело забить. Возможно, проще было бы даже поразить ворота датчан, чем шотландцев. Рейтинг Карлоса Алоса упадёт до критической точки — он не справился. В этом матче ставим на победу хозяев с разницей минимум в три мяча. Они на выезде забили три грекам — это хороший показатель. Рассчитываем на 3:0 в этой встрече.

Ставка: Шотландия победит Беларусь с форой (-2.5) за 2.15.

