Хорватия — Гибралтар. Модрича и Перишича прорвёт после «засухи» с чехами

12 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Хорватия и Гибралтар. Встреча состоится на стадионе «Вартекс» в городе Вараждин (Хорватия). Начало — в 21:45 мск. Ждать ли нам очередного избиения аутсайдера от команды Златко Далича? Постараемся выяснить.

Коэффициенты букмекеров на матч Хорватия — Гибралтар 12 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной Хорватии можно с коэффициентом 1.01. Шансы сборной Гибралтара оценили в 80.00. Ничья идёт с коэффициентом 40.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.09, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 6.60. Наиболее вероятный счёт — 4:0 в пользу хозяев за 6.50.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Хорватия — Гибралтар (12.10.2025)

Сборная Хорватии уверенно движется в направлении ЧМ-2026. Осталось совсем немного. Нужно просто сохранять хладнокровие. После пяти сыгранных матчей она возглавляет группу с 13 очками. Ровно столько же у Чехии, но подопечные Златко Далича намного лучше по разнице забитых и пропущенных мячей, а ещё имеют одну игру в запасе.

Прошлый матч Хорватия как раз провела с Чехией. Завершился он нулевой ничьей. Это приемлемый результат, но слегка неожиданный, ведь во встрече первого круга получилось разгромить чехов со счётом 5:1. Также были победы во встречах с Гибралтаром (7:0), Фарерскими островами (1:0) и Черногорией (4:0). Впечатляющая игра в обороне и хорошая результативность.

Златко Даличу удаётся сохранять баланс во всём. Это касается тактики и состава. Ветераны остаются главным связующим звеном. Лука Модрич — незаменимый полузащитник, способный контролировать игру на поле. 36-летний Иван Перишич сделал шесть результативных действий в пяти матчах отбора. Андрей Крамарич забил шесть мячей в этих же встречах.

Несомненно, основная игра по-прежнему строится на таких опытных футболистах. Почему бы нет, если они дают нужный результат. Постепенно в Хорватии появляются молодые игроки, за которыми будущее. Петар Сучич, Йошко Гвардиол и Франьо Иванович уже закрепились в сборной. Были опасения по поводу Доминика Ливаковича, который не получает игрового времени на клубном уровне, однако он был хорош с чехами.

Гибралтар уже попрощался с шансами сыграть на ЧМ-2026. Да и вряд ли он вообще верил в такую возможность. Все пять матчей закончились поражениями с общим счётом 2:17. Скотт Уайзмен не в силах что-то изменить. Нет талантливых футболистов, которые смогли бы вывести сборную на другой уровень.

По голу удалось забить во встречах с Черногорией (1:3) и Фарерскими островами (1:2). Автором одного из них стал 19-летний Джеймс Скэнлон. Молодой полузащитник прошёл академию «Манчестер Юнайтед» и выступает за его дубль. Но он такой единственный на всю страну. Сборная Гибралтара недавно проиграла товарищеский матч Новой Каледонии (0:2), хотя шла по прогнозам букмекеров явным фаворитом.

Когда команда Златко Далича гостила у Гибралтара, выиграла со счётом 7:0. На домашнем стадионе голов может быть ещё больше, однако мы остановимся на шести. Отправить шесть мячей в ворота сборной, которая пролетает даже во встречах с такими соперниками, как Новая Каледония, это лёгкая задача. Особенно после нулей в игре с Чехией. Пора порезвиться в атаке.

Ставка: Хорватия забьёт минимум шесть голов Гибралтару за 2.55.