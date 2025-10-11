Дания — Греция. Важный шаг Хойлунда и Эриксена к ЧМ-2026

12 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Дания и Греция. Встреча состоится на стадионе «Паркен» в городе Копенгаген (Дания). Начало — в 21:45 мск. Очень важный матч для гостей, но справятся ли они с прессингом хозяев? Попробуем дать ответ.

Коэффициенты букмекеров на матч Дания — Греция 12 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной Дании можно с коэффициентом 1.68. Шансы сборной Греции оценили в 5.40. Ничья идёт с коэффициентом 3.65.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу датчан за 6.50.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Дания — Греция (12.10.2025)

Победа Дании в матче с Грецией будет означать, что она уже точно не спустится ниже второй строчки в группе. Подопечные Брайана Римера уже обыгрывали этого соперника со счётом 3:0 на выезде. Также они сыграли вничью с Шотландией (0:0) и в прошлой встрече разнесли оборону Беларуси (6:0). Могли забивать куда больше и чувствовали себя хозяевами поля.

Сборная Дании вышла на совершенно новый уровень. Её уже боятся даже топовые соперники. В Лиге наций дала отпор Испании (1:2), после чего удивила футбольный мир матчами в плей-офф с Португалией — 1:0 и 2:3 (0:2 д. вр.). Команда Брайана Римера играет в атакующий футбол, не боится статусных соперников и доминирует. Тренером все довольны.

В составе датчан много ветеранов с богатейшим опытом. Всё ещё выступает за сборную Кристиан Эриксен, в воротах надёжен Каспер Шмейхель, защитой дирижирует Андреас Кристенсен. За последние годы подросло немало звёзд, таких как Расмус Хойлунд, Миккель Дамсгор, Виктор Фрохольдт. Когда-то игравший за «Рубин» Андерс Дрейер раскрылся по-новому в МЛС и положил дубль в ворота белорусов.

Если сборная Греции уступит в этом матче, а Шотландия параллельно победит Беларусь, то лишится шансов претендовать даже на второе место в группе. Придётся грекам играть только на победу, ведь другого выхода нет. Верится в успех с большим трудом, хотя определённый прогресс под руководством Ивана Йовановича прослеживается. Но чего-то не хватает.

После разгрома Беларуси (5:1) сборная Греции проиграла Дании (0:3) и Шотландии (1:3). Она — единственная команда, которой умудрились забить подопечные Карлоса Алоса. Да и по три пропущенных в других встречах ничего хорошего об игре в обороне не говорят. Причём сербский специалист – приверженец построения игры с компактной защитой.

Значит, не получается достичь желаемого результата. Очень плохая сыгранность в составе, футболисты допускают ошибки на пустом месте, а ещё отметим плохую реализацию. Было достаточно много шансов создать остроту у ворот шотландцев, однако не хватило изобретательности. Вангелис Павлидис забил уже пять мячей в этом сезоне за «Бенфику», а вот за сборную его прорвало только во встрече с белорусами.

Можно долго перечислять недостатки греческой сборной. При неплохом составе она неэффективно использует свои моменты, а на фоне прессинга датчан в прошлой очной встрече вовсе померкла. Наш прогноз будет сделан на то, что хозяева выиграют при тотале больше 1.5 мяча. Пропустив первый гол, гости будут вынуждены рисковать. Вот игра и раскроется.

Ставка: Дания выиграет у Греции + тотал больше 1.5 мяча за 2.03.