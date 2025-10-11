И ради этого Никитин покинул «Локомотив»? Прогноз на ЦСКА — «Ак Барс»

«ЦСКА-Арена», 12 октября, Москва. ЦСКА Игоря Никитина принимает «Ак Барс» Анвара Гатиятулина. Начало — в 17:00 мск. Домашний лёд и аншлаг обычно помогают армейцам, но в турнирной таблице Запада они пока далеко от первого места. А «Локомотив», откуда вернулся Никитин, напротив, лидирует в чемпионате. Вероятно, это добавит мотивации.

Коэффициенты на матч КХЛ ЦСКА — «Ак Барс» 12 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно составляет 51% вероятности. Ничья и овертайм идут за 4.30, а победа «Ак Барса» по итогам трёх периодов оценивается в 3.30.

Вместе с тем аналитики ждут результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен с коэффициентом 2.35, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.57. Если обе команды забросят минимум по две шайбы, сыграет коэффициент 1.72. Буллит в основное время можно проверить за 6.00.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Ак Барс» (12.10.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ 12 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК ЦСКА Москва Ак Барс Казань

Неделя для ЦСКА получилась нервная. В дерби с «Динамо» упустил 3:0 и проиграл. Это подсветило качели команды в концовках. Но усиления, которые случились в межсезонье, дают кураж в атаке. Даниэль Спронг — один из главных источников опасности — часто отдаёт голевые. Также полезны Николай Коваленко и Денис Гурьянов, а обороной управляет Никита Нестеров.

У «Ак Барса», наоборот, пошли очки. Две победы над «Амуром» и ещё одна — над «Барысом» — развернули тренд. Клуб идёт на серии и едва ли собирается останавливаться. За шесть последних матчей — только одно поражение. Анвар Гатиятулин держит курс на дисциплину и давление в чужой зоне. В штабе даже поменяли тренера по большинству — улучшают спецбригады. Дмитрий Яшкин на пятаке — опора.

У ЦСКА задача №1 — не нервничать после первых несостыковок. Когда команда держит структуру и меняет скорость через короткие смены, моменты приходят сами. Самое опасное для армейцев — быстрые потери в средней зоне. Казанцы любят перехватить и тут же бежать. Обычно они плотно играют в центре, терпеливы у чужой синей, делают акцент на добивания у пятака. Не будут лезть вперёд любой ценой, а подождут ошибку и накажут.

Вероятно, ЦСКА, чтобы исправиться за упущенную победу в дерби, попробует давить сменами и докатывать шайбу вторым темпом. Тем более что «Ак Барс» не против отдать шайбу — казанский клуб отвечает простыми решениями в завершающей стадии. Соответственно, чем дольше будут держаться 0:0 на табло, тем комфортнее гостям.

Мы бы в целом не ждали слишком результативной игры. Домашний лёд, энергия первых звеньев и отсутствие лишних удалений дадут хозяевам преимущество. Однако запас прочности у «Ак Барса» высокий. Логично будет увидеть достаточно вязкую игру поначалу и борьбу у бортов. Кроме того, история очных встреч говорит о сдержанности — в 9 из 10 прошлых матчей соперники забрасывали не более пяти шайб. В шести случаях — меньше четырёх.

Ставка: тотал меньше 5 шайб в матче ЦСКА — «Ак Барс» за 1.95.