Квалификация ЧМ-2026: экспресс с коэффициентом 25.0 на матчи 12 октября 2025 года

Октябрьская международная пауза на матчи сборных продолжается. Сегодня, 12 октября, пройдут очередные игры. Выбрали самые яркие из них и составили экспресс.

Прогноз на матч Дания — Греция

Победа Дании в матче с Грецией будет означать, что она уже точно не спустится ниже второй строчки в группе. Подопечные Брайана Римера уже одолевали этого соперника со счётом 3:0 на выезде. Также они сыграли вничью с Шотландией (0:0) и в прошлой встрече разнесли оборону Беларуси (6:0). Могли забивать куда больше и чувствовали себя хозяевами поля. Датчане вышли на совершенно новый уровень. Их уже боятся даже топовые соперники.

Если сборная Греции уступит в этом матче, а Шотландия параллельно победит Беларусь, то лишится шансов претендовать даже на второе место в группе. Придётся грекам играть только на победу, ведь другого выхода нет. Верится в успех с большим трудом, хотя определённый прогресс под руководством Ивана Йовановича прослеживается. Но чего-то не хватает. После разгрома Беларуси (5:1) сборная Греции уступила Дании (0:3) и Шотландии (1:3). Она — единственная команда, которой умудрились забить подопечные Карлоса Алоса.

Можно долго перечислять недостатки греческой сборной. При неплохом составе она неэффективно использует свои моменты, а на фоне прессинга датчан в прошлой очной встрече вовсе померкла. Наш прогноз будет сделан на то, что хозяева выиграют, при тотале больше 1.5 мяча. Пропустив первый гол, гости будут вынуждены рисковать. Вот игра и раскроется.

Прогноз на матч Нидерланды — Финляндия

У сборной Нидерландов довольно понятный вектор: контроль мяча и давление второй волной. С Мальтой отличились Коди Гакпо (дубль с пенальти и ассист), Тейани Рейндерс и Мемфис Депай — ключевое трио текущего окна. Ошибок, конечно, хватает, однако запас класса высок. При этом дома команда Рональда Кумана обычно добавляет оборотов по ходу матчей.

Сборная Финляндии при Якобе Фрийсе стала прямее и смелее в переходах из обороны в атаку. Победа над Литвой (2:1) вернула интригу в борьбу за второе место, однако сейчас настоящее испытание на прочность — выезд в Амстердам. Фрийс активно обновляет заявку, балансируя опыт и молодёжь, однако структура игры остаётся осторожной от собственной трети поля.

Прогнозируем победу Нидерландов в два-три мяча. Аргументы в пользу принимающей стороны — класс в завершающей стадии атак и глубина состава. Плюс потери финнов в воротах и центре обороны. Дома команда Кумана стабильно наращивает давление после перерыва. Однако слишком большой разрыв в счёте не ждём, поскольку финны продолжают борьбу и обычно не позволяют себе проваливаться с треском.

Прогноз на матч Шотландия — Беларусь

Шотландия может окончательно лишить Беларусь всяческой надежды сыграть на ЧМ-2026. Она есть, но только на бумаге. По факту все шансы уже растворились в трёх поражениях подряд с общим счётом 1:13. Да и веры уже нет, ведь набрать девять очков в оставшихся играх, рассчитывая на постоянные осечки лидеров, просто нереально с таким футболом.

Сборная Шотландии не уступала ещё в отборе на ЧМ-2026. Она победила в матчах с Беларусью (2:0) и Грецией (3:1), а вничью сыграла с Данией (0:0). В первую очередь подопечные Стива Кларка думают о защите собственных ворот, а уже потом при удобных моментах проводят свои атаки. Во встрече с греками они продемонстрировали потрясающую реализацию: три удара в створ — три забитых мяча.

Конечно, состав у шотландцев гораздо мощнее. Такому сопернику будет очень тяжело забить. Возможно, проще было бы даже поразить ворота датчан, чем шотландцев. Рейтинг Карлоса Алоса упадёт до критической точки — он не справился. В этом матче ставим на победу хозяев с разницей минимум в три мяча. Они на выезде забили три грекам — это хороший показатель. Рассчитываем на 3:0 в этой встрече.

Прогноз на матч Хорватия — Гибралтар

Сборная Хорватии уверенно движется в направлении ЧМ-2026. Осталось совсем немного. Нужно просто сохранять хладнокровие. После пяти сыгранных матчей она возглавляет группу с 13 очками. Ровно столько же у Чехии, но подопечные Златко Далича намного лучше по разнице забитых и пропущенных мячей, а ещё имеют одну игру в запасе.

Гибралтар уже попрощался с шансами сыграть на ЧМ-2026. Да и вряд ли он вообще верил в такую возможность. Все пять встреч закончились поражениями с общим счётом 2:17. Скотт Уайзмен не в силах что-то изменить. Нет талантливых футболистов, которые смогли бы вывести сборную на другой уровень.

Когда команда Златко Далича гостила у Гибралтара, выиграла со счётом 7:0. На домашнем стадионе голов может быть ещё больше, однако мы остановимся на шести. Отправить шесть мячей в ворота сборной, которая пролетает даже во встречах с такими соперниками, как Новая Каледония, это лёгкая задача. Особенно после нулей в игре с Чехией. Пора порезвиться в атаке.

Экспресс на матчи отбора ЧМ-2026 12 октября 2025 года

Ставка 1: Дания выиграет у Греции + тотал больше 1.5 мяча за 2.03.

Дания выиграет у Греции + тотал больше 1.5 мяча за 2.03. Ставка 2: Нидерланды обыграют Финляндию в два-три мяча за 2.25.

Нидерланды обыграют Финляндию в два-три мяча за 2.25. Ставка 3: Шотландия победит Беларусь с форой (-2.5) за 2.15.

Шотландия победит Беларусь с форой (-2.5) за 2.15. Ставка 4: Хорватия забьёт минимум шесть голов Гибралтару за 2.55.

Общий коэффициент: 2.03 х 2.25 х 2.15 х 2.55 = 25.0.