Экспресс на КХЛ: «Металлург» упрочит лидерство в лиге

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продолжается. Сегодня, 12 октября, пройдут очередные матчи. Выбрали для вас самые интересные и составили экспресс.

Прогноз на матч «Металлург» — «Авангард»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

В Магнитогорске наклёвывается «тяжёлый» матч. «Металлург» дома играет плотно и охотно сажает соперника в его зоне. У Андрея Разина выстроена стабильная структура, которая начала работать как надо. «Авангард» при Ги Буше держит курс на скорость, однако недавний выезд дал осечку. Омская команда уступила и много времени провела в обороне.

У хозяев позитивный фон. Победа над «Торпедо» и качественные смены во втором-третьем периодах позволили упрочить лидерство в КХЛ. Плюс есть свежее усиление в центре, что добавило креатива при входе в зону соперника. Это важно, поскольку большинство стало острее, а давление на пятак — мощнее.

У гостей есть кадровые потери в атаке. Значит, ротация в верхних звеньях короче, поэтому будет сложнее держать темп в концовке. В сумме получаем сценарий с перевесом «Металлурга». Хозяева чаще будут первыми на подборе и дожмут «Авангард» во второй половине встречи. Прогнозируем победу «Металлурга» в основное время.

Прогноз на матч ЦСКА — «Ак Барс»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Неделя для ЦСКА получилась нервная. В дерби с «Динамо» упустил 3:0 и проиграл. Это подсветило качели команды в концовках. Но усиления, которые случились в межсезонье, дают кураж в атаке. Даниэль Спронг — один из главных источников опасности — часто отдаёт голевые. Также полезны Николай Коваленко и Денис Гурьянов, а обороной управляет Никита Нестеров.

У «Ак Барса», наоборот, пошли очки. Две победы над «Амуром» и ещё одна — над «Барысом» — развернули тренд. Клуб идёт на серии и едва ли собирается останавливаться. За шесть последних матчей — только одно поражение. Анвар Гатиятулин держит курс на дисциплину и давление в чужой зоне. В штабе даже поменяли тренера по большинству — улучшают спецбригады. Дмитрий Яшкин на пятаке — опора.

Мы бы в целом не ждали слишком результативной игры. Домашний лёд, энергия первых звеньев и отсутствие лишних удалений дадут хозяевам преимущество. Однако запас прочности у «Ак Барса» высокий. Логично будет увидеть достаточно вязкую игру поначалу и борьбу у бортов. Кроме того, история очных встреч говорит о сдержанности — в 9 из 10 прошлых матчей соперники забрасывали не более пяти шайб. В шести случаях — меньше четырёх. В «Локомотиве» у Никитина было ярче.

Экспресс на матчи КХЛ 12 октября 2025 года

Ставка 1: «Металлург» обыграет «Авангард» за 2.40.

«Металлург» обыграет «Авангард» за 2.40. Ставка 2: тотал меньше 5 шайб в матче ЦСКА — «Ак Барс» за 1.95.

Общий коэффициент: 2.40 х 1.95 = 4.68.