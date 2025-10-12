Северная Ирландия — Германия. Нагельсману нужны уроки Венсана Компани

13 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Северная Ирландия и Германия. Встреча состоится на стадионе «Уиндзор Парк» в городе Белфаст (Северная Ирландия). Начало — в 21:45 мск. У сборных равное количество очков в группе, поэтому победа им крайне необходима.

Коэффициенты букмекеров на матч Северная Ирландия — Германия 13 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу сборной Германии можно с коэффициентом 1.32. Шансы сборной Северной Ирландии оценили в 9.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу немцев за 7.00.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Северная Ирландия — Германия (13.10.2025)

Хорошо или плохо для сборной Германии побеждать бедный Люксембург, оставшийся в меньшинстве уже после 20-й минуты, со счётом 4:0? 31 удар в сторону ворот, только восемь пришлись в створ и четыре забитых мяча. Юлиану Нагельсману стоит взять уроки у Венсана Компани и его «Баварии». И это при том, что выступали на домашнем стадионе.

Йозуа Киммих (дубль) был гораздо агрессивнее в атаке, чем нападающий Ник Вольтемаде. Нет у сборной Германии звёздного центрфорварда, и, видимо, не появится в ближайшее время. Ещё и Флориан Вирц, оказавшись малополезным в «Ливерпуле», перестал выдавать свой максимум за сборную. Игроки «Баварии» в национальной команде являются главным механизмом.

Но Юлиану Нагельсману всё нравится, и, может быть, мы придираемся, потому что ожидаем большего от немецкой «машины». Она возглавляет группу с шестью очками, однако ровно столько же у Северной Ирландии и Словакии. Первых получилось обыграть 3:1, а вот вторым Германия уступила 0:2.

Пока нет убеждения, что немцы смогут претендовать на победу в ЧМ-2026. Им бы выйти без проблем из группы с первого места. Северная Ирландия станет крепким испытанием для атаки Нагельсмана. Придётся попотеть. Дома команда показывает впечатляющий футбол, который даже превосходит ожидания. Во время квалификации на Евро-2024 на своём поле она побеждала даже датчан (2:0).

В отборе на чемпионат мира подопечные Майкла О'Нила проведут второй матч при своих трибунах. В прошлой встрече обыграли обидчика немцев — Словакию (2:0). Также они побеждали в матче с Люксембургом (3:1). Несмотря на выездной статус встречи, нанесли лишь на два удара в створ меньше, чем команда Нагельсмана. Всё это параллели для сравнения.

Вспомним поражение подопечных Майкла О'Нила от Германии. Во втором тайме при счёте 1:1 потеряли концентрацию, подвела дисциплина, и это привёло к ещё двум пропущенным. В той встрече гол за Северную Ирландию забил 22-летний Айзек Прайс. Но главная звезда сборной, конечно же, Конор Брэдли из «Ливерпуля». В том числе благодаря его продуктивной работе удаётся так грамотно отрабатывать в обороне.

Сборная Северной Ирландии молодая, но мотивированная и талантливая. Одолеть Германию — мечта, которой пока не суждено сбыться. А вот забить хотя бы гол — почему бы и нет. Не считаем немцев такими уж явными фаворитами предстоящей встречи и даже не исключаем ничьей, однако обмена голами не избежать. На это и будет сделан наш прогноз.

Ставка: обе забьют в матче Северная Ирландия — Германия за 1.80.