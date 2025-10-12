Уэльс — Бельгия. Злят македонцы, а расплачиваться — валлийцам

13 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Уэльс и Бельгия. Встреча состоится на стадионе «Кардифф Сити» в городе Кардифф (Уэльс). Начало — в 21:45 мск. После прошлой ничьей команды Руди Гарсии с Северной Македонией мы стали свидетелями зрелищного матча с валлийцами. Готовы испытать дежавю?

Коэффициенты букмекеров на матч Уэльс — Бельгия 13 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу сборной Бельгии можно с коэффициентом 1.70. Шансы сборной Уэльса оценили в 4.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.98. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу гостей за 7.50.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Уэльс — Бельгия (13.10.2025)

Уэльс занимает третье место с 10 очками в группе, а Бельгия — второе, набрав 11 очков. На первой строчке — Северная Македония с 12 очками, но она сыграла на один матч больше. Поэтому предстоящая встреча имеет огромное значение для обеих сборных. Валлийцы показывают футбол с характером, однако им не хватает класса.

Победили Казахстан (3:1 и 1:0) и Лихтенштейн (3:0), вничью сыграли с македонцами (1:1), а бельгийцам уступили (3:4) в очень зрелищном матче. Хотелось бы посмотреть ремейк, но нет гарантии, что в этот раз подопечные Крэйга Беллами будут так неосторожны. Последнюю встречу отбора на ЧМ-2026 они провели 4 сентября, после чего сыграли два товарищеских матча.

Сначала уступили Канаде (0:1), а в минувшем британском дерби получили ожидаемый разгром от своих соседей из Англии (0:3). Крэйг Беллами ещё перед игрой жаловался на то, что уровень и стоимость его состава значительно ниже. Но это, конечно же, не отговорка. Да и нельзя было валлийцам играть в рискованный футбол, понимая важность предстоящей встречи с бельгийцами. Хотя был задействован весь костяк.

Центральный нападающий Киффер Мур уже староват, даже за «Рексем» не забивал в четырёх последних играх. Самый дорогой игрок — Бреннан Джонсон, потерявший место в стартовом составе «Тоттенхэма». Интересно, сумеют ли они что-то противопоставить сборной Бельгии, которую может прорвать в любой момент?

Бельгия не проиграла ни одного матча отбора на ЧМ-2026. Кроме Уэльса, одолела Лихтенштейн и Казахстан с одинаковым счётом 6:0, а также были ничьи с Северной Македонией (1:1 и 0:0). Главного конкурента в борьбе за первое место убрать не получилось даже за две попытки. Оказалось, атака Руди Гарсии не так страшна, какой кажется по именам.

25 ударов по воротам, всего лишь пять из них пришлись в створ — и ни одного забитого мяча в минувшей встрече с македонцами. Леандро Троссард, Жереми Доку, Кевин Де Брёйне и Луа Опенда — это всё ключевые игроки атаки топовых клубов, однако они ничем не смогли удивить. Аксель Витсель лишь вызвал ажиотаж своим возвращением, но на поле не вышел.

Интересно вот что. Когда Бельгия впервые в этом отборе на ЧМ сыграла вничью с Северной Македонией, следом победила Уэльс. Те самые 4:3. Всё может повториться. Её защита прохлаждалась в минувшей встрече и могла потерять концентрацию. Будем откровенны, у Крэйга Беллами нет такой обороны, как у македонцев. Ставим на обмен голами через тотал больше 2.5 мяча. В шести последних очных матчах отличались обе сборные.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.20.