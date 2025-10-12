Исландия — Франция. Кто зажжёт, когда Мбаппе нет?

А ведь забивать придётся много, потому что скандинавы выглядят зрело в атаке.

13 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Исландия и Франция. Встреча состоится на стадионе «Лаугардалсвёллур» в городе Рейкьявик (Исландия). Начало — в 21:45 мск. Главная звезда французской сборной Килиан Мбаппе выбыл из-за травмы. Посмотрим, как Дидье Дешам обойдётся без него.

Коэффициенты букмекеров на матч Исландия — Франция 13 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу сборной Франции можно с коэффициентом 1.20. Шансы сборной Исландии оценили в 13.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу французов за 7.00.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Исландия — Франция (13.10.2025)

Сборная Франции победой в предстоящем матче может гарантировать себе минимум второе место в группе. Но будет ли это так просто? Особенно если учитывать, что в прошлой очной встрече с Исландией получилось одержать волевую победу со счётом 2:1 только благодаря мастерству Килиана Мбаппе (гол+пас). А теперь его в составе не будет.

В минувшей встрече с Азербайджаном Мбаппе забил гол и сделал результативную передачу, после чего получил травму и покинул поле. Как сообщает Федерация футбола Франции, он пропустит ближайшую игру. А ведь только на его скорости и голевом чутье получается выезжать последнее время. Команда создаёт моменты, но не может реализовать бо́льшую их часть.

Азербайджанцы считывали атаки подопечных Дидье Дешама. Примерно то же самое было во встрече с Украиной (2:0). Много ударов в створ ворот, команда шла в прессинг, но ограничилась двумя забитыми мячами. Может быть, Флорьян Товен сможет зажечь искру в нападении. Он заменил Мбаппе в матче с Азербайджаном и спустя мгновенье забил гол.

Состав у французов убойный — Уго Экитике, Майкл Олисе, Кристофер Нкунку, Кефрен Тюрам, Адриен Рабьо и не только. Посмотрим, как они справятся без Килиана. Исландия будет настроена очень серьёзно, ведь после поражения во встрече с Украиной (3:5) шансы побороться за второе место заметно снизились.

Дважды сравнивали счёт, однако провалили концовку, пропустив два гола после 85-й минуты. Зато показали себя во всей красе в атаке. И по существу исландская сборная играет результативнее французской. Например, она одолела Азербайджан с крупным счётом 5:0. И вновь вспомним, что она забивала команде Дидье Дешама и даже вела в счёте.

Опытный нападающий Альберт Тор Гудмундссон из «Фиорентины» забил три гола во встречах отбора на ЧМ-2026. Молодой Исак-Бергманн Йоуханнессон из «Кёльна» стал автором двух мячей. Странным выглядит только провальный матч с украинцами голкипера Элиаса Рабна Олафссона. Такой откровенно слабой игры от него давно не видели болельщики. Это должно подстегнуть его и мотивировать.

Предлагаем поставить на обмен голами. Считаем, что у Франции возникнут серьёзные трудности без Мбаппе, но кому-то из звёзд придётся взять на себя роль лидера в атаке и тащить. Исландия очень хорошо забивает и проявляет характер, а мотивации у её футболистов не занимать.

Ставка: обе забьют в матче Исландия — Франция за 2.02.