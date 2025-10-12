Сергей Ребров закрепит успех. Прогноз на матч Украина — Азербайджан

После феерии с Исландией будет не так ярко, но надёжно.

13 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Украина и Азербайджан. Встреча состоится на стадионе «Тарчиньски Арена» в городе Вроцлав (Польша). Начало — в 21:45 мск. Важный матч для номинальных хозяев, которые забрались на вторую строчку в группе.

Коэффициенты букмекеров на матч Украина — Азербайджан 13 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной Украины можно с коэффициентом 1.22. Шансы сборной Азербайджана оценили в 14.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу украинцев за 7.00.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Украина — Азербайджан (13.10.2025)

Сборная Украины в первом октябрьском матче одержала важнейшую для себя гостевую победу над Исландией (5:3). Команда Сергея Реброва вела по ходу встречи 3:1, позволила соперникам сравнять счёт, но в концовке всё же дожала. И вышла на второе место в группе! Франция лидерство никому не отдаст, поэтому вторая строчка — последняя из дающих право бороться за выход на ЧМ-2026. Однако расслабляться рано, ведь отрыв от тех же исландцев всего одно очко.

Могло быть и больше, но украинцы оступились как раз во встрече с Азербайджаном в Баку (1:1). Теперь нужно брать реванш, и желательно убедительный. Правда, делать это предстоит без полузащитника «Бенфики» Георгия Судакова, заменённого ещё в первом тайме матча с Исландией. Он уже покинул расположение национальной команды. Проблемы в центре поля у команды Сергея Реброва есть, но в предстоящей встрече они должны быть не так заметны.

Сборная Азербайджана переживает непростые времена. Фернанду Сантуша отправили в отставку, обвинив в трусливой тактике. Теперь командой руководит местный специалист Айхан Аббасов. В первом его матче была обнадёживающая ничья как раз с Украиной, а вот дальше всё встало на свои места — правда, и соперник был азербайджанцам не по силам — 0:3 от сборной Франции. Очевидно, что задач на этот отборочный цикл глобально нет, нужно просто понять, в каком направлении двигаться.

К тому же вмешались проблемы с логистикой. Багаж сборной Азербайджана застрял где-то на пути в Польшу, поэтому подготовку команда начала позже запланированного.

Кажется, в этой игре всё очевидно. Украина сильнее, она полна решимости реабилитироваться за ничью в Баку, а отрыв от Исландии, если те проиграют Франции, может составить уже четыре очка. Шанс команды Аббасова только в том, чтобы закрыться и отбиваться, но он откровенно мал. Поставим здесь на победу Украины и тотал больше 2.5 гола за 1.72. Подопечные Реброва вошли во вкус, забив в предыдущем матче сразу пять мячей.

Ставка: победа Украины и ТБ 2.5 за 1.72.