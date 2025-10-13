Германия не такая уж страшная, а Бельгию разозлили: экспресс на футбол

Октябрьская международная пауза продолжается. Это значит, что сегодня, 13 октября, в Европе пройдут очередные матчи квалификации на чемпионат мира — 2026. Среди прочих выделяются встречи Северная Ирландия — Германия и Уэльс — Бельгия. Разбираем и составляем экспресс.

Прогноз на матч Северная Ирландия — Германия

Хорошо или плохо для сборной Германии побеждать бедный Люксембург, оставшийся в меньшинстве уже после 20-й минуты, со счётом 4:0? 31 удар в сторону ворот, только восемь пришлись в створ – и четыре забитых мяча. Юлиану Нагельсману стоит взять уроки у Венсана Компани и его «Баварии». И это при том, что выступали на домашнем стадионе.

Пока нет убеждения, что немцы смогут претендовать на победу на ЧМ-2026. Им бы выйти без проблем из группы с первого места. Северная Ирландия станет серьёзным испытанием для атаки Нагельсмана. Придётся попотеть. Дома команда показывает впечатляющий футбол, который даже превосходит ожидания. Во время квалификации на Евро-2024 на своём поле она побеждала даже датчан (2:0).

В отборе на чемпионат мира подопечные Майкла О'Нила проведут второй матч при своих трибунах. В прошлой встрече обыграли обидчиков немцев — Словакию (2:0). Сборная Северной Ирландии молодая, но мотивированная и талантливая. Одолеть Германию — мечта, которой пока не суждено сбыться. А вот забить хотя бы гол — почему бы и нет.

Прогноз на матч Уэльс — Бельгия

Уэльс занимает третье место с 10 очками в группе, а Бельгия — второе, набрав 11. На первой строчке — Северная Македония с 12 очками, но она сыграла на один матч больше. Поэтому предстоящая встреча имеет огромное значение для обеих сборных. Валлийцы показывают футбол с характером, однако им не хватает класса.

Бельгия не проиграла ни одного матча отбора на ЧМ-2026. Кроме Уэльса, одолела Лихтенштейн и Казахстан с одинаковым счётом 6:0, а также были ничьи с Северной Македонией (1:1 и 0:0). Главного конкурента в борьбе за первое место убрать не получилось даже за две попытки. Оказалось, атака Руди Гарсии не так страшна, какой кажется по именам.

Интересно вот что. Когда Бельгия впервые в этом отборе на ЧМ сыграла вничью с Северной Македонией, следом победила Уэльс. Те самые 4:3. Всё может повториться. Её защита прохлаждалась в минувшей встрече и могла потерять концентрацию. Будем откровенны – у Крэйга Беллами нет такой обороны, как у македонцев. Ставим на обмен голами через тотал больше 2.5 мяча. В шести последних очных матчах отличались обе сборные.

Экспресс на футбол 13 октября 2025 года

Ставка 1: обе забьют в матче Северная Ирландия — Германия за 1.80.

обе забьют в матче Северная Ирландия — Германия за 1.80. Ставка 2: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

Общий коэффициент: 1.80 х 2.20 = 3.96.