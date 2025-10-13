Франция без Мбаппе и камбэк Украины: что происходит в группе D в отборе на ЧМ-2026?

Квалификация ЧМ-2026 в Европе продолжается! Сегодня, 13 октября, в группе D пройдут матчи 4-го тура. Ситуация интересная. После трёх туров лидирует Франция (девять очков), а на второй строчке идёт Украина (четыре очка), выигравшая в прошлом туре у своего конкурента — Исландии (три очка). Замыкает квартет Азербайджан (одно очко).

Прогноз на матч Украина — Азербайджан

Сборная Украины в первом октябрьском матче одержала важнейшую для себя гостевую победу над Исландией (5:3). Команда Сергея Реброва вела по ходу матча 3:1, позволила соперникам сравнять счёт, но в концовке всё же дожала. И вышла на второе место в группе! Франция лидерство никому не отдаст, поэтому вторая строчка — последняя из дающих право побороться за выход на ЧМ-2026. Однако расслабляться рано, ведь отрыв от тех же исландцев всего одно очко.

Мог быть и больше, но украинцы оступились как раз в матче с Азербайджаном – в Баку (1:1). Теперь нужно брать реванш и желательно убедительный. Правда, делать это предстоит без полузащитника «Бенфики» Георгия Судакова, заменённого ещё в первом тайме матча с Исландией. Он уже покинул расположение национальной команды. Проблемы в центре поля у команды Сергея Реброва есть, но в предстоящем матче они должны быть не так заметны.

Сборная Азербайджана переживает непростые времена. Фернанду Сантуша отправили в отставку, обвинив в трусливой тактике. Теперь командой руководит местный специалист Айхан Аббасов. Плюс вмешались проблемы с логистикой. Кажется, в этой игре всё очевидно. Украина сильнее, она полна решимости реабилитироваться за ничью в Баку, а отрыв от Исландии, если та проиграет Франции, может составить уже четыре очка. Шанс команды Аббасова только в том, чтобы закрыться и отбиваться, однако он откровенно мал. Поставим здесь на победу Украины и тотал больше 2.5 гола за 1.72.

Прогноз на матч Исландия — Франция

Сборная Франции победой в предстоящем матче может гарантировать себе минимум второе место в группе. Но будет ли это так просто? Особенно если учитывать, что в прошлой очной встрече с Исландией получилось одержать волевую победу со счётом 2:1 только благодаря мастерству Килиана Мбаппе (гол+пас). А теперь его в составе не будет. Состав у французов убойный — Уго Экитике, Майкл Олисе, Кристофер Нкунку, Кефрен Тюрам, Адриен Рабьо и не только.

Посмотрим, как они справятся без Килиана. Исландия будет настроена очень серьёзно, ведь после поражения во встрече с Украиной (3:5) шансы побороться за второе место заметно снизились. Дважды сравнивали счёт, однако провалили концовку, пропустив два гола после 85-й минуты. Зато показали себя во всей красе в атаке. И в целом исландская сборная играет результативнее французской.

Предлагаем поставить на обмен голами. Считаем, что у Франции возникнут серьёзные трудности без Мбаппе, но кому-то из звёзд придётся взять на себя роль лидера в атаке и затащить. Исландия много забивает и проявляет характер, а мотивации у её футболистов не занимать.

Экспресс на отбор ЧМ-2026 13 октября 2025 года

победа Украины в матче с Азербайджаном и ТБ 2.5 мяча за 1.72. Ставка 2: обе забьют в матче Исландия — Франция за 2.02.

Общий коэффициент: 1.72 х 2.02 = 3.47.