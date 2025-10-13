Италия — Израиль. Гаттузо прибережёт пощёчины на матч с Норвегией

Тренер в прямом смысле слова бьёт игроков в раздевалке для мотивации. Но на этот раз стимула хватает.

14 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Италия и Израиль. Встреча состоится на стадионе «Блюэнерджи» в Удине. Начало — в 21:45 мск. Команде Дженнаро Гаттузо нужна победа, чтобы гарантировать себе как минимум второе место в группе.

Коэффициенты букмекеров на матч Италия — Израиль 14 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной Италии можно с коэффициентом 1.20. Шансы сборной Израиля оценили в 14.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу хозяев за 7.50.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Италия — Израиль (14.10.2025)

Сборной Италии необходимо выигрывать у Израиля, чтобы гарантировать себе как минимум второе место в группе. После этого уже можно будет заняться решением вопроса с прямой путёвкой на чемпионат мира. Напомним, подопечные Дженнаро Гаттузо отстают от Норвегии на шесть очков, но имеют матч в запасе.

Итальянцы набрали 12 очков в пяти встречах, обыграв Молдавию (2:0), Эстонию (5:0 и 3:1) и Израиль (5:4). Единственное поражение потерпели в матче с Норвегией (0:3) ещё при Лучано Спаллетти. С тех пор многое изменилось. Например, теперь футболисты получают пощёчины в перерыве для мотивации. Да, не удивляйтесь. Об этом рассказали они сами после встречи с эстонцами (5:0). И ведь помогает! Все пять мячей случились во втором тайме.

Однако в минувшей встрече эстонцы умудрились забить. Грубую ошибку допустил Джанлуиджи Доннарумма. А что будет во встрече с Норвегией? Пока нет гарантий, что результат будет лучше, чем при Спаллетти. По именам состав у Гаттузо выглядит очень бодро. Стабильно вызывается переехавший в Саудовскую Аравию Матео Ретеги. И не зря. В трёх последних встречах у него три забитых мяча и четыре голевых паса.

Джакомо Распадори забил столько же, а Мойзе Кин открыл счёт уже на четвёртой минуте предыдущей встречи с Эстонией, однако получил травму. Замена есть — 20-летний Франческо Эспозито. Он стал автором третьего гола в ворота соперника. Гаттузо — отличный мотиватор, но куда девать индивидуальные ошибки футболистов в защите?

Сборная Израиля под руководством Рана Бен-Шимона обожает атакующий футбол и помнит, как забила четыре мяча в прошлой очной встрече с итальянцами. Даже опыт Доннаруммы не спас. Как уже упомянули, в случае поражения команда не сможет побороться даже за вторую строчку, поэтому выложит все свои силы.

В отборочных матчах на ЧМ-2026 израильская сборная выиграла у Эстонии (2:1 и 3:1) и Молдавии (4:0). Уступила, кроме итальянцев, Норвегии (2:4 и 0:5). Старается много забивать, но в защите проходной двор, и с этим ничего не поделать. Забивший три гола Дор Перец отсутствует, а 21-летний талант Оскар Глух, на которого возлагают большие надежды, ещё не окреп.

В защите у Бен-Шимона совсем грустно по именам, а голкипер Даниэль Перец даже в «Гамбурге», куда был отдан в аренду из «Баварии», считается запасным. Рекомендуем поставить на победу сборной Италии через тотал больше 3.5 мяча. Нас ждёт результативная игра, но вряд ли в одну калитку, учитывая возникающие сложности и недопонимание в обороне хозяев.

Ставка: Италия победит Израиль + тотал больше 3.5 мяча за 2.35.