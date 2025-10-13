Латвия — Англия. Пора отпраздновать досрочный выход на ЧМ-2026

14 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Латвия и Англия. Встреча состоится на стадионе «Даугава» в Риге. Начало — в 21:45 мск. Игра, которая может подарить команде Томаса Тухеля прямую путёвку на чемпионат мира досрочно.

Коэффициенты букмекеров на матч Латвия — Англия 14 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу сборной Англии можно с коэффициентом 1.07. Шансы сборной Латвии оценили в 39.00. Ничья идёт с коэффициентом 10.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 3.15. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу гостей за 5.50.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Латвия — Англия (14.10.2025)

Всего одна победа в матче с аутсайдером – и сборная Англии сможет отпраздновать досрочный выход на ЧМ-2026. Она набрала максимальное количество очков в пяти матчах, выиграв у Албании (2:0), Латвии (3:0), Андорры (2:0 и 1:0) и Сербии (5:0). В минувшем товарищеском матче с Уэльсом удалось добыть победу со счётом 3:0.

Подход Томаса Тухеля к тактике и вообще к футболу оставляет приятные впечатления. При Гарете Саутгейте все ругали сборную Англии за пассивность в атаке. С таким мощным составом один или два забитых мяча — это очень мало. Немец тоже успел получить порцию критики, однако быстро исправился и вернул уверенность команде, когда удалось забить пять безответных мячей сербам.

Латвии можно забивать столько же. Непонятной остаётся ситуация с повреждением у главной звезды англичан Гарри Кейна. Он пропустил встречу с Уэльсом, но Тухель выразил надежду, что бомбардир будет готов к предстоящему выезду. Однако даже без него качество организации и завершения атак не должно пострадать. Олли Уоткинс играл центрфорварда с валлийцами и забил гол.

Есть ещё Маркус Рашфорд, оживший в аренде в «Барселоне». При этом Эллиот Андерсон и Деклан Райс отвечают за баланс между обороной и атакой, а Морган Роджерс задаёт ритм атакам. Не может быть никаких вопросов к Джордану Пикфорду. Темп во встрече с сербами был настолько мощным, что два из пяти мячей забили защитники. Хотим повторения такой классной игры.

Латвия может быть опасна лишь тем, что уже смирилась с отсутствием шансов попасть на ЧМ-2026. Теперь она может играть для души и без давления из-за результата. Обычно в такой ситуации команды выдают неплохие матчи. В отборочных встречах она выиграла только у Андорры (1:0). Также были ничьи с ней же (2:2) и с Албанией (1:1).

Самым болезненным было поражение в матче с англичанами (0:3), а сербам и албанцам команда уступила с одинаковым счётом 0:1. Звёзд в составе у Паоло Николато нет. Будущее видят в нападающем Дарио Шитсе, который выступает за дубль мадридского «Атлетико». 21-летний игрок ещё не окреп. Костяк же состоит в основном из футболистов из местной лиги.

Полагаться латвийцы могут только на характер и компактную оборону, которую пытается выстраивать итальянский тренер. Вот только в предыдущей встрече с Андоррой (2:2) это не спасло. Если такой соперник сумел забить дважды, то англичане могут рассчитывать минимум на четыре гола. Да и Пикфорд не подведёт. С обороной полный порядок. Прогнозируем победу гостей с преимуществом минимум в четыре мяча.

Ставка: Англия выиграет у Латвии с форой (-3.5) за 2.30.