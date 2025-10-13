Португалия — Венгрия. Роналду быстро забудет о нереализованном пенальти

14 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира ЧМ-2026, в котором сыграют Португалия и Венгрия. Встреча состоится на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Начало — в 21:45 мск. Для обеих команд важна победа в этой встрече.

Коэффициенты букмекеров на матч Португалия — Венгрия 14 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной Португалии можно с коэффициентом 1.23. Шансы сборной Венгрии оценили в 13.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев за 7.00.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Португалия — Венгрия (14.10.2025)

Сборная Португалии может устранить своего главного конкурента в борьбе за прямую путёвку на ЧМ-2026 — Венгрию. В последнем очном матче получилось победить со счётом 3:2. Неубедительно! Пришлось отыгрываться с 0:1, и хорошо, что удалось перестрелять соперника. Недооценка недопустима.

Также подопечные Роберто Мартинеса выиграли у Армении (5:0) и в прошлом матче у Ирландии (1:0). Последним результатом тренер остался доволен, похвалив своих подопечных за самообладание и хладнокровие. По-другому он сказать не мог, а на деле — огромное количество атак и ударов впустую, нереализованный Роналду пенальти и победный мяч в добавленное время.

Его автором стал Рубен Невеш («Аль-Хиляль»). В последнее время ключевые роли в сборной Португалии играют футболисты, выступающие в клубах Саудовской Аравии. Возможно, голов было бы больше, если бы Роналду сыграл со своим одноклубником Жоау Феликсом, но тот выбыл из-за травмы. И всё же потеря одного футболиста не должна влиять на результаты сборной.

Глубина состава настолько большая, что даже Франсишку Консейсау не получил игровое время в минувшей встрече. Команда Роберто Мартинеса запросто может претендовать на победу на ЧМ, если ничего не сломается. В Лиге наций она продемонстрировала свои чемпионские амбиции, выиграв в финале у Испании.

Сборная Венгрии расположилась на второй строчке и отстаёт от португальцев на пять очков. В спину дышит Армения, у которой на одно очко меньше. Её венгры обыграли в последней встрече со счётом 2:0. До этого были ничья с Ирландией (2:2) и то самое поражение от португальцев. В каждой из трёх игр получалось забивать ровно по два мяча.

Марко Росси очень грамотно подходит к выбору состава. В минувшей встрече у него сыграл 19-летний Алекс Тот, в центре нападения — Даниэль Лукач, для которого это была вторая игра за сборную – в 29 лет. Ну и, конечно же, к матчу с Португалией готовы звёзды Венгрии — Доминик Собослаи, Милош Керкез и Вилли Орбан.

А вот лучший бомбардир сборной в отборе на ЧМ-2026 Барнабаш Варга (три гола) отбывал дисквалификацию, как и Роланд Шаллаи. Однако оба будут готовы к предстоящей игре. Предлагаем взять победу Португалии через обмен голами. Скорее всего, подопечные Марко Росси всё-таки найдут способ забить, хотя это не спасёт их от поражения.

Ставка: Португалия выиграет у Венгрии + обе забьют за 2.75.