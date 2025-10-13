Обидчик Бразилии? Карпин не испугается! Россия обыграет Боливию в Москве

Россия подходит к очередной товарищеской встрече на хорошем ходу. На днях обыгран Иран со счётом 2:1, решающим стал дальний выстрел Алексея Батракова, а голкипер Матвей Сафонов довольно уверенно руководил обороной. Такая победа важна и по эмоциям, и по структуре. Прессинг и быстрые атаки Валерия Карпина работают.

Товарищеский матч со сборной Боливии пройдёт 14 октября в Москве на «ВТБ Арене». Это должно добавить комфорта и уверенности хозяевам, ведь поддержка будет обеспечена хорошая. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Россия — Боливия 14 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.28, что приблизительно составляет 78% вероятности. Ничья идёт за 5.80, а победа сборной Боливии оценивается в 10.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.57. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на товарищеский матч Россия — Боливия (14.10.2025)

У Карпина сейчас вырисовывается более-менее понятный костяк. В основе — Сафонов, Осипенко, Сильянов, Вахания, Глебов, Антон Миранчук. По ходу матча добавляют вариативности Алексей Миранчук, Глушенков, Бакаев и Воробьёв. Умяров дебютировал и может дать контроль в центре. Это та обойма, что уже сыгралась и прибавляет от сборов к сборам.

Из свежих нюансов — удар получил Мелёхин, его участие под вопросом, а ряд игроков пропускали Иран из-за мелких повреждений. Но глубина позволяет не ломать план: есть Дивеев, Лукин. В целом кадровая ситуация рабочая, без критических потерь, что важно на фоне плотного календаря у клубов. При этом тренерский штаб запросто перетасует состав на игру с Боливией.

Боливию возглавляет Оскар Вильегас — прагматик, делающий ставку на компактность в средней зоне и стандарты. Команда бодра, судя по фамилиям: капитан Акин, опытный вратарь Лампе, быстрые Вака и Альгараньяс, талантливый Терсерос. Даже если приедут не самым сильным составом, всё равно будут опасны. Но главный их козырь — высота Ла-Паса — работает только дома. На выезде боливийцы менее колки.

Ожидаем сценарий, при котором Россия будет контролировать мяч, а Боливия — терпеть и искать своего шанса в контратаке. Подопечные Валерия Карпина кажутся выше в индивидуальном классе, быстрее переходят из обороны в атаку и легче создают моменты через фланги. Если забить первым, матч станет удобным. Боливийцам же вдали от дома и при октябрьской погоде в Москве будет сложно.

Прогнозируем, что сборная России обыграет сборную Боливии. Базовый сценарий — победа со счётом 2:0. Гол придёт в позиционной атаке, возможно, до перерыва, а точку российские футболисты поставят во второй половине встречи после замен. Однако не стоит ждать лёгкой прогулки. Боливийцы на прошлых сборах одолели Бразилию (1:0). Пусть и дома. Даже в смешанном составе они не будут держать плотную структуру.

Ставка: победа России над Боливией + тотал меньше 3.5 мяча за 2.34.