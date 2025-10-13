Скидки
Испания — Болгария, прогноз на матч, отбор ЧМ-2026, 14 октября

Не 6:1, но тоже без шансов. С каким счётом Испания обыграет Болгарию?
Алексей Анисимов
Испания — Болгария: прогноз на матч
Аудио-версия:
После провала с Турцией болгарская команда соберётся.

Испания встречает 14 октября Болгарию в Вальядолиде. Она идёт без поражений в отборе ЧМ-2026, недавно обыграв Грузию со счётом 2:0. У команды Луиса де ла Фуэнте отличная структура: высокий прессинг, быстрая смена флангов, надёжный Унай Симон за спиной. Фактор стадиона «Хосе Соррилья» добавит хозяевам темпа и уверенности при контроле мяча с первых минут.

Коэффициенты на матч отбора ЧМ-2026 Испания — Болгария 14 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.02, что приблизительно составляет 98% вероятности. Ничья идёт за 27.00, а победа сборной Болгарии оценивается в 87.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 5.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.14. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 4.20. Наиболее вероятным представляется счёт 4:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Испания — Болгария (14.10.2025)

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Испания
Не начался
Болгария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кадровая обстановка для сборной Испании важна и не очень приятна. Вне заявки остались Родри и Ламин Ямаль, а недавно вылетел Дани Ольмо. Накануне же со сборов был снят Ферран Торрес. При этом Эмерик Лапорт срочно вызван вместо травмированного Дина Хёйсена. Ротация ожидаема, но глубины, конечно, уже не хватает.

В атакующей группе хозяев в тонусе Оярсабаль и Йереми Пино — оба со своими голами повлияли на победу над Грузией. Педри отвечает за темп и первые передачи между линиями, а Микель Мерино страхует переход в оборону. Этот баланс позволяет Испании быстро превращать простое владение в моменты без риска больших разрывов в построениях.

Сборная Болгарии, в свою очередь, едет в Испанию после болезненных 1:6 от Турции и смены вектора под руководством нового тренера Александара Димитрова. Дебют, конечно, получился неприятным. Однако команда перестраивается, пока проигрывает в скорости и слаженности прессинга соперникам. На выезде ресурса для длинных атак мало.

Сценарий матча читается так: Испания рано посадит соперника в низкий блок и станет искать разрезающие передачи через Педри и фланговые кроссы. Если хозяева забьют первыми, Болгарии придётся раскрыться, что повлечёт за собой новые голы. Риски для испанцев — недооценка и стандарты соперника. После 1:6 Димитров наверняка упростит модель до навесов и дальних штрафных.

И всё же прогнозируем, что Испания обыграет Болгарию. Она на две головы превосходит оппонента в качестве принятия решений и силе состава. У гостей на фоне перестройки нет атакующего объёма для долгой обороны и острых ответов. Вероятный счёт — 3:0 в пользу испанцев с голом до перерыва и добиванием после 60-й минуты. Едва ли сильно больше, ведь после 1:6 болгарская команда должна собраться.

Ставка: Испания выиграет у Болгарии + тотал меньше 4.5 мяча за 2.00.

