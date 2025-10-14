Отбор ЧМ-2026: матчи с участием Португалии, Испании, Англии и Италии — в один день

Сегодня, 14 октября, в европейской квалификации чемпионата мира — 2026 пройдёт много интересных матчей. Но как зацепить игры с участием Португалии, Испании, Англии и Италии одновременно? С экспрессом от авторов «Чемпионата» — легко!

Прогноз на матч Португалия — Венгрия

Сборная Португалии может устранить своего главного конкурента в борьбе за прямую путёвку на ЧМ-2026 — Венгрию. В последнем очном матче получилось победить со счётом 3:2. Неубедительно! Пришлось отыгрываться с 0:1, и хорошо, что удалось перестрелять соперника. Недооценка недопустима. Также подопечные Роберто Мартинеса выиграли у Армении (5:0) и в прошлом матче у Ирландии (1:0).

Сборная Венгрии расположилась на второй строчке и отстаёт от португальцев на пять очков. В спину дышит Армения, у которой на одно очко меньше. Её венгры обыграли в последней встрече со счётом 2:0. До этого были ничья с Ирландией (2:2) и то самое поражение от португальцев. В каждой из трёх игр получалось забивать ровно по два мяча.

Предлагаем взять победу Португалии через обмен голами. Скорее всего, подопечные Марко Росси всё-таки найдут способ забить, хотя это не спасёт их от поражения. Класс у португальцев выше, состав — звёздный и глубокий. Роналду не забил пенальти в прошлом матче, но он всё ещё в хорошей форме.

Прогноз на матч Испания — Болгария

Кадровая обстановка для сборной Испании важна и не очень приятна. Вне заявки остались Родри и Ламин Ямаль, а недавно вылетел из-за травмы Дани Ольмо. При этом Эмерик Лапорт срочно вызван вместо травмированного Дина Хёйсена. Ротация ожидаема, но глубины, конечно, уже не хватает. В атакующей группе хозяев в тонусе Микель Оярсабаль и Йереми Пино — оба своими голами повлияли на победу в матче с Грузией.

Сборная Болгарии, в свою очередь, едет в Испанию после болезненных 1:6 от Турции и смены вектора под руководством нового тренера Александра Димитрова. Дебют, конечно, получился неприятным. Однако команда перестраивается, пока проигрывает в скорости и слаженности прессинга соперникам.

Сценарий матча читается так: Испания рано посадит соперника в низкий блок и станет искать разрезающие передачи через Педри и фланговые кроссы. Если хозяева забьют первыми, Болгарии придётся раскрыться, что повлечёт за собой новые голы. Прогнозируем, что Испания обыграет Болгарию. Она на две головы превосходит оппонента в качестве принятия решений и силе состава. Вероятный счёт — 3:0 в пользу испанцев. Едва ли сильно больше, ведь после 1:6 болгарская команда должна собраться.

Прогноз на матч Латвия — Англия

Всего одна победа в матче с аутсайдером – и сборная Англии сможет отпраздновать досрочный выход на ЧМ-2026. Она набрала максимальное количество очков в пяти матчах, выиграв у Албании (2:0), Латвии (3:0), Андорры (2:0 и 1:0) и Сербии (5:0). В минувшем товарищеском матче с Уэльсом удалось добыть победу со счётом 3:0. Подход Томаса Тухеля к тактике и вообще к футболу оставляет приятные впечатления.

Латвия может быть опасна лишь тем, что уже смирилась с отсутствием шансов попасть на ЧМ-2026. Теперь она может играть для души и без давления из-за результата. Обычно в такой ситуации команды выдают неплохие матчи. В отборочных встречах она выиграла только у Андорры (1:0). Также были ничьи с ней же (2:2) и с Албанией (1:1).

Полагаться латвийцы могут только на характер и компактную оборону, которую пытается выстраивать итальянский тренер. Вот только в предыдущей встрече с Андоррой (2:2) это не спасло. Если такой соперник сумел забить дважды, то англичане могут рассчитывать минимум на четыре гола. Да и Пикфорд не подведёт. С обороной полный порядок. Прогнозируем победу гостей с преимуществом минимум в четыре мяча.

Прогноз на матч Италия — Израиль

Сборной Италии необходимо выигрывать у Израиля, чтобы гарантировать себе как минимум второе место в группе. После этого уже можно будет заняться решением вопроса с прямой путёвкой на чемпионат мира. Напомним, подопечные Дженнаро Гаттузо отстают от Норвегии на шесть очков, но имеют матч в запасе. Единственное поражение потерпели в матче с Норвегией (0:3) ещё при Лучано Спаллетти. Однако с тех пор многое изменилось.

Сборная Израиля под руководством Рана Бен-Шимона обожает атакующий футбол и помнит, как забила четыре мяча в прошлой очной встрече с итальянцами. Даже опыт Доннаруммы не спас. Как уже упомянули, в случае поражения команда не сможет побороться даже за вторую строчку, поэтому выложит все свои силы.

Однако в защите у Бен-Шимона совсем грустно по именам, а голкипер Даниэль Перец даже в «Гамбурге», куда был отдан в аренду из «Баварии», считается запасным. Рекомендуем поставить на победу сборной Италии через тотал больше 3.5 мяча. Нас ждёт результативная игра, но вряд ли в одну калитку, учитывая возникающие сложности и недопонимание в обороне хозяев.

Экспресс на матчи отбора ЧМ-2026 14 октября 2025 года

Ставка 1: Португалия выиграет у Венгрии + обе забьют за 2.75.

Общий коэффициент: 2.74 х 2.00 х 2.30 х 2.35 = 29.7.