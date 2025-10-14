«Енисей» — «Уфа». Андрей Тихонов восстановит справедливость

15 октября 2025 года пройдёт матч 1/16 финала Пути регионов Кубка России, в котором сыграют «Енисей» и «Уфа». Встреча состоится на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. Начало — в 14:30 мск. Гости добились технического поражения «Фанкома» в предыдущем раунде турнира. Больше так не повезёт.

Коэффициенты букмекеров на матч «Енисей» — «Уфа» 15 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Красноярска. Поставить на победу «Енисея» можно с коэффициентом 2.45. Шансы «Уфы» оценили в 2.95. Ничья идёт с коэффициентом 3.05.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.00.

Прогноз на матч Кубка России «Енисей» — «Уфа» (15.10.2025)

Слухи об увольнении, появившиеся в конце сентября, нисколько не испугали тренера «Енисея» Андрея Тихонова. В прошлом легендарный игрок «Спартака» продолжает делать свою работу. В таблице Первой лиги его подопечные занимают лишь 13-е место и близки к зоне вылета.

У команды из Красноярска был очень сложный отрезок в календаре, однако результаты не такие уж плохие. В четырёх последних матчах Первой лиги она уступила только «Торпедо» (0:1), вничью сыграла с «Факелом» (1:1) и «Челябинском» (0:0), а в предыдущей встрече победила «Волгу» (4:2). В последней встрече было похоже на футбол Андрея Тихонова, который предпочитает атакующий стиль.

Между тем в матче Кубка России «Енисей» убрал с пути «Амкал» (2:1) из Медиалиги. Секретное оружие — Лука Раткович. Может выйти на замену в концовке и забить гол. Именно так было во встрече с клубом из Ульяновска. Есть 20-летний Астемир Хашкулов, оформивший дубль в той игре. Огромную пользу в защите приносит экс-футболист «Урала» Эммерсон. Вроде бы всё хорошо со взаимодействием.

У «Уфы» дела ничуть не лучше, и она находится на одну строчку ниже клуба из Красноярска. Любит ничейные результаты. Таковых у неё в 14 матчах Первой лиги ровно половина. Если дома ещё как-то получается набирать очки, то на выезде у команды Омари Тетрадзе один из худших показателей — ни одной победы в семи встречах.

Четыре последних матча клуба из Уфы закончились вничью — с тульским «Арсеналом» (2:2), «Челябинском» (0:0), костромским «Спартаком» (0:0) и «Соколом» (2:2). Минувшую встречу можно было выигрывать, если бы не удаление, которое разрушило все планы тренера на игру. Хорошо бы Омари Тетрадзе поработать над дисциплиной.

«Уфа» ограничивается скромными ресурсами из-за плохого финансирования. Но борется ради болельщиков, и они её поддерживают во всём. Фактически клуб вылетел из Кубка России, проиграв любительскому «Фанкому» — 1:1 (3:5 пен.). Однако результат был оспорен из-за участия в матче дисквалифицированного Артёма Федчука. И вот Тетрадзе продолжает борьбу.

Прогнозируем победу «Енисея», игра которого импонирует больше. Неудачи не выглядят такими уж болезненными, просто болельщики, видимо, забыли, какой состав у команды. Тихонов делает всё возможное и может продвинуться дальше в Кубке России. Больное место «Уфы» — гостевые встречи. Но это лишь одна из проблем.

Ставка: «Енисей» победит «Уфу» за 2.45.