«Родина» — «Челябинск». Амбициозный испанец замахнётся на реванш после 0:4

15 октября 2025 года пройдёт матч 1/16 финала Пути регионов Кубка России, в котором сыграют «Родина» и «Челябинск». Встреча состоится на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 17:00 мск. У этих команд и тренеров будет особая мотивация на игру. Какая? Сейчас всё разложим по полочкам.

Коэффициенты букмекеров на матч «Родина» — «Челябинск» 15 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение москвичам. Поставить на победу «Родины» можно с коэффициентом 2.30. Шансы «Челябинска» оценили в 3.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.05.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Москвы за 7.50.

Прогноз на матч Кубка России «Родина» — «Челябинск» (15.10.2025)

Если «Родина» сможет добиться хороших результатов в Кубке России, получит возможность сыграть с клубами РПЛ. Она давно стремится к повышению и готова демонстрировать качественный футбол на любом уровне. В Первой лиге её отделяют шесть очков от второй строчки. После назначения Хуана Диаса главным тренером команда преобразилась.

Испанец набрался опыта в структуре «Севильи». Под его руководством москвичи выиграли пять из семи встреч во всех турнирах. В том числе победили в Кубке России «СКА-Хабаровск» (3:0), продемонстрировав большие амбиции. В шести из этих игр подопечные Хуана Диаса не пропускали. Уступили только «Челябинску» (0:4).

С испанцем «Родина» играет в активный прессинг с быстрыми фланговыми атаками. Огромное внимание он уделяет стандартным положениям. Особая роль в атаке отведена Ивану Тимошенко и Артёму Максименко. Приходит в себя Йорди Рейна — забил два гола в трёх последних встречах. Оборона держится на опыте Станислава Бессмертного.

Арендованный у «Акрона» вратарь Сергей Волков 7 из 10 матчей Первой лиги отыграл «на ноль». Даже при ротации состава голкипер Сергей Айдаров сохранит надёжность, продемонстрированную в прошлом матче Кубка России. Хотя учитывая, что «Челябинск» пока остаётся единственным клубом, обыгравшим «Родину» под руководством Хуана Диаса, тренерский штаб, вероятно, выставит почти основной состав.

«Челябинск» можно считать одним из главных открытий Первой лиги в этом сезоне. И кто знает, быть может, эта тёмная лошадка удивит всех в Кубке. В 1/32 финала команда выиграла у «Иркутска» (3:2). Что касается лиги, то она не знает поражений на протяжении восьми матчей, одержав в них три победы.

Подопечные Романа Пилипчука создают огромное количество моментов, находятся в числе лучших по реализации. Очень хорошо в «Челябинске» сочетаются опыт и молодость. 22-летний воспитанник чертановской школы Гаррик Левин является одним из лидеров в атаке. Ветеран Александр Жиров делится опытом, руководит защитой и участвует в развитии атак.

Очень сбалансированная команда из Челябинска, а «Родина» просто прёт напролом навстречу мечте. Рекомендуем поставить на тотал больше 2.5 мяча. У москвичей будет дополнительная мотивация отомстить за разгромное поражение в очном матче Первой лиги. Голов не избежать.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.15.