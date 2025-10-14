«Арсенал» — «Сокол». Обидчикам Фёдора Смолова нечего ловить в Туле

15 октября 2025 года пройдёт матч 1/16 финала Пути регионов Кубка России, в котором сыграют «Арсенал» и «Сокол». Встреча состоится на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 19:30 мск. Гости нестабильны в Первой лиге, но в кубковом турнире их не смутил даже Фёдор Смолов.

Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Сокол» 15 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Тулы. Поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 1.78. Шансы «Сокола» оценили в 4.60. Ничья идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Тулы за 5.50.

Прогноз на матч Кубка России «Арсенал» — «Сокол» (15.10.2025)

«Арсенал» в 1/32 финала Кубка России выбил «Волну» (3:0). И это лучшее, что происходило с командой за месяц. В Первой лиге не получается выиграть на протяжении шести встреч, и место в середине таблицы говорит само за себя. А хотелось бы большего. В начале октября туляки сыграли вничью с «Соколом» (1:1), а затем – с «Торпедо» (2:2).

Вряд ли главный тренер Дмитрий Гунько понимает, что ему делать для выправления игры своих подопечных. Он постоянно работает над ошибками, проводит эффективные тренировки и знает все недостатки, но не может добиться желаемого. При этом качество игры – неплохое.

31-летний Амур Калмыков блестяще справляется в нападении, забил уже семь мячей в матчах Первой лиги. Однако во встрече с «Волной» Дмитрий Гунько его не использовал. По составу «Арсенал» мощно укомплектован для своего уровня. Воспитанник «Зенита» Дмитрий Сергеев, знакомый по выступлениям в РПЛ Данил Липовой и экс-игрок «Пари НН» Александр Трошечкин создают много моментов. Но очень плохо их реализуют.

«Сокол» занимает предпоследнее место в таблице Первой лиги, однако у команды есть характер. Это она выбила из Кубка России «БроукБойз» (2:0) с Фёдором Смоловым. Как оказалось, необязательно иметь в своём составе звёзд, чтобы показывать хороший результат.

Младен Кашчелан как будто обнаружил тайную формулу, с помощью которой изменил футбол саратовчан. Например, до встречи с командой из Медиалиги его подопечные выиграли у «Торпедо» (1:0). Две ничьих с «Арсеналом» (1:1) и «Уфой» (2:2) также говорят об изменениях в лучшую сторону.

Вот только в гостевых матчах «Сокол» очень слаб. В Первой лиге у него серия из пяти поражений в выездных встречах. А если главный тренер прибегнет к ротации, вряд ли получится сыскать счастье в Туле. Состав у саратовцев в два раза дешевле, чем у «Арсенала».

Рекомендуем поставить на победу туляков. На домашнем стадионе они часто показывают качественный футбол, пусть и редко добиваются побед. «Сокол» совсем недавно дал им равный бой, но то было в Саратове. На выезде команда играет гораздо слабее. Ей бы думать о том, как выбраться из зоны вылета, а не бесцельно тратить силы и нервы на Кубок России.

Ставка: «Арсенал» победит «Сокол» за 1.78.