Кубок России: «Арсенал» выбьет обидчика Смолова, «Родина» и «Челябинск» устроят шоу

Международная пауза подходит к концу, возвращаемся к клубным делам. В Кубке России Пути регионов добрались до 1/16 финала. Сегодня, 15 октября, состоятся некоторые матчи. Берём самые интересные и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Сокол»

«Арсенал» в 1/32 финала Кубка России выбил «Волну» (3:0). И это лучшее, что происходило с туляками за месяц. В Первой лиге не получается выиграть на протяжении шести встреч, и место в середине таблицы говорит само за себя. А хотелось бы большего. В начале октября команда сыграла вничью с «Соколом» (1:1), а затем – с «Торпедо» (2:2). И всё же качество игры неплохое.

«Сокол» занимает предпоследнее место в Первой лиге, но у саратовчан есть характер. Это они выбили из Кубка России «БроукБойз» (2:0) с Фёдором Смоловым. Как оказалось, не обязательно иметь в своём составе звёзд, чтобы показывать хороший результат. Младен Кашчелан как будто обнаружил тайную формулу, с помощью которой изменил футбол команды.

Вот только в гостевых матчах «Сокол» выглядит очень слабо. В Первой лиге у него серия из пяти поражений в выездных встречах. Рекомендуем поставить на победу туляков. На домашнем стадионе они часто показывают качественный футбол, пусть и редко добиваются побед. «Сокол» совсем недавно дал им равный бой, но то было в Саратове. На выезде команда играет гораздо слабее. Надо думать о том, как выбраться из зоны вылета, а не бесцельно тратить силы на Кубок России.

Прогноз на матч «Родина» — «Челябинск»

Если «Родина» сможет добиться хороших результатов в Кубке России, то получит возможность сыграть с командами РПЛ. Она давно стремится к повышению и готова демонстрировать качественный футбол на любом уровне. В Первой лиге её отделяет шесть очков от второй строчки. После назначения Хуана Диаса главным тренером игра москвичей преобразилась. С испанцем «Родина» активно прессингует и делает акцент на быстрые фланговые атаки. Огромное внимание Диас уделяет стандартным положениям.

«Челябинск» можно считать одним из главных открытий Первой лиги в этом сезоне. И кто знает, быть может, эта тёмная лошадка удивит всех в Кубке. В 1/32 финала команда выиграла у «Иркутска» (3:2). Что касается чемпионата, то там челябинцы не знают поражений на протяжении восьми матчей, одержав в них три победы. Подопечные Романа Пилипчука создают огромное количество моментов и находятся в числе лучших по реализации.

Очень сбалансированная команда из Челябинска, а «Родина» просто прёт напролом навстречу мечте. Рекомендуем поставить на тотал больше 2.5 мяча. У москвичей будет дополнительная мотивация отомстить за разгромное поражение в очном матче Первой лиги. Голов не избежать.

Прогноз на матч «Енисей» — «Уфа»

Слухи об увольнении, появившиеся в конце сентября, нисколько не испугали тренера «Енисея» Андрея Тихонова. В прошлом легендарный игрок «Спартака» продолжает делать свою работу. В таблице Первой лиги его подопечные занимают лишь 13-е место и близки к зоне вылета. У команды из Красноярска был очень сложный отрезок в календаре.

У «Уфы» дела ничуть не лучше, и она находится на одну строчку ниже красноярцев. Уфимцы любят ничейные результаты. Таковых у них в 14 матчах Первой лиги ровно половина. Если дома ещё как-то получается набирать очки, то на выезде у команды Омари Тетрадзе один из худших показателей — ни одной победы в семи встречах. У «Уфы» скромные ресурсы из-за слабого финансирования. Но она держится ради болельщиков, которые всегда её поддерживают.

Фактически команда вылетела из Кубка России, проиграв «Фанкому» — 1:1 (3:5 пен.). Однако результат был оспорен из-за участия дисквалифицированного Артёма Федчука. И вот подопечные Тетрадзе продолжают борьбу. Прогнозируем победу «Енисея», игра которого импонирует больше. Неудачи не выглядят такими уж болезненными, просто болельщики, видимо, забыли, какой у команды состав. Тихонов делает всё возможное и может продвинуться дальше в Кубке России. Больное место «Уфы» — гостевые встречи. Но это лишь одна из проблем.

Экспресс на матчи Кубка России 15 октября 2025 года

Ставка 1: «Арсенал» победит «Сокол» за 1.78.

Общий коэффициент: 1.78 х 2.15 х 2.45 = 9.37.