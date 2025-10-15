«Торпедо» — «Велес». Дмитрий Парфёнов взялся за дело!

Хотя бы в Кубке России у него всё получится.

16 октября 2025 года пройдёт матч 1/16 финала Пути регионов Кубка России, в котором сыграют «Торпедо» и «Велес». Встреча состоится на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 17:30 мск. Дмитрий Парфёнов постарается сохранить лицо в игре с командой из Второй лиги.

Коэффициенты букмекеров на матч «Торпедо» — «Велес» 16 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение автозаводцам. Поставить на победу «Торпедо» можно с коэффициентом 1.50. Шансы «Велеса» оценили в 6.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу автозаводцев за 6.00.

Прогноз на матч Кубка России «Торпедо» — «Велес» (16.10.2025)

Исключение из РПЛ, видимо, надломило «Торпедо» психологически. Команда просто потеряла веру в себя, что привело к ужасным результатам в Первой лиге. Она располагается на самом дне турнирной таблицы. Дмитрий Парфёнов уже больше месяца пытается исправить ситуацию после своего назначения.

Под его руководством москвичи уступили «Соколу» (0:1) и «Черноморцу» (1:4), сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (2:2) и победили «Енисей» (1:0), а в Кубке России выиграли у «Кристалл-МЭЗТ» (3:1). Есть положительная динамика, однако тренера ждёт впереди ещё много работы.

Главные проблемы «Торпедо» — плохая сыгранность и нехватка взаимопонимания. Отсутствует общекомандная слаженная игра, но Дмитрий Парфёнов ведёт к этому. Порой даже создаётся впечатление, что некоторые футболисты отказываются доигрывать эпизоды, не идут в стыки и действуют слегка пассивно.

А ведь по составу автозаводцы выглядят очень конкурентно. Почти адаптировался арендованный у «Крыльев Советов» Владислав Шитов. Он стал автором дубля в кубковом матче и забил тулякам. Александр Ломакин и Алексей Каштанов учатся взаимодействовать друг с другом в атаке.

«Велес» нельзя недооценивать. Команда хоть и выступает во Второй лиге, но в плане характера и самоотдачи мало в чём уступает клубам из Первой лиги. Одного похожего соперника она уже убрала с пути. Выиграла в 1/32 финала у «Ротора» (2:1). Похвалить есть за что.

Сработали замены тренера Алексея Стукалова при счёте 1:1. На поле вышел Ишхан Галоян и забил победный мяч. Что касается выступлений москвичей во Второй лиге, то у них безвыигрышная серия из пяти матчей, хотя до этого был отрезок без поражений.

«Велес» — сравнительно молодая команда, в составе которой много выпускников академий клубов РПЛ. Например, молодой вратарь Илья Купцов, который помог победить «Ротор». Среди опытных игроков выделяется Галоян, повлиявший на исход матча с волгоградцами.

Предлагаем поставить на то, что «Торпедо» выиграет у «Велеса», но через тотал больше 1.5 мяча. Это отличный момент, чтобы улучшить сыгранность, продемонстрировать силу и даже провести некоторые эксперименты. Соперник непростой, с характером и может дать достойный отпор, однако вряд ли помешает Дмитрию Парфёнову пройти дальше.

Ставка: «Торпедо» победит «Велес» + тотал больше 1.5 мяча за 1.92.