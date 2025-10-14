В Ярославле только один хозяин. Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА

15 октября, «Арена-2000», Ярославль. «Локомотив» Боба Хартли принимает московский ЦСКА Игоря Никитина. Нынешний тренер гостей сыграет против бывшего клуба, с которым взял Кубок Гагарина. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно составляет 48% вероятности. Ничья и овертайм идут за 4.20, а победа ЦСКА по итогам трёх периодов оценивается в 3.10.

Вместе с тем аналитики осторожно смотрят на тоталы. Тотал меньше 5 шайб идёт за 1.80, а тотал больше 5 шайб — за 1.95. Если команды забьют минимум по два гола, сыграет коэффициент 1.80 (более 55% вероятности). Проверить буллит в основное время можно за 6.00.

«Локомотив» дома — это высокая скорость смен и дисциплина без шайбы. У Боба Хартли понятный хоккей: плотная средняя зона, быстрая доставка в треть соперника и смена после броска. Плюс игра пройдёт в Ярославле на льду «Арены-2000». Это, разумеется, преимущество.

У ЦСКА этот сезон — с перестройкой под Игоря Никитина. Прессинг местами агрессивный, но нестабильный, и недавние осечки на своём льду это показали. Команде не хватает длинных смен в чужой зоне и точности при выходе под давлением. В Ярославле это может быть критично. Железнодорожники хорошо встречают на синей линии и выбивают из ритма.

Кроме того, у «Локомотива» есть серия качественных матчей с топами. Например, 4:2 со СКА. При этом осечка с «Трактором» — скорее вопрос реализации большинства, чем провал по игре. Плюс есть свежий очный фактор: в сентябре железнодорожники выиграли в Москве у ЦСКА со счётом 5:1, разобрав оборону армейцев.

Контекст тренеров — тоже фактор, на который стоит обратить внимание. Боб Хартли умеет сушить концовки при минимальном перевесе, а Игорь Никитин — перестраивать давление своей команды по ходу встречи. Однако запас вариантов в гостях обычно меньше. На дистанции матча это даёт Ярославлю шанс ускорить второй период и закрыть игру в третьем.

В итоге прогнозируем, что «Локомотив» обыграет ЦСКА за счёт более цельной структуры и домашнего преимущества. Возможный сценарий — победа с небольшим перевесом. Армейцы наверняка захотят отомстить, да и результаты надо улучшать — команда идёт вне топ-8 Запада. Однако в Ярославле король только один — «Локомотив». Шесть встреч, шесть побед, четыре из которых — в основное время. Такого в лиге нет ни у кого.

Ставка: «Локомотив» обыграет ЦСКА за 2.10.