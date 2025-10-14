Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Локомотив — ЦСКА: матч КХЛ 15 октября 2025 года, прогноз, прямая трансляция, смотреть онлайн, какой счёт, голы, обзор, аналитика

В Ярославле только один хозяин. Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА
Алексей Анисимов
«Локомотив» Ярославль — ЦСКА Москва: прогноз
Аудио-версия:
Комментарии
Железнодорожники — единственные в сезоне, кто взял 100% домашних очков.

15 октября, «Арена-2000», Ярославль. «Локомотив» Боба Хартли принимает московский ЦСКА Игоря Никитина. Нынешний тренер гостей сыграет против бывшего клуба, с которым взял Кубок Гагарина. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 15 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно составляет 48% вероятности. Ничья и овертайм идут за 4.20, а победа ЦСКА по итогам трёх периодов оценивается в 3.10.

Вместе с тем аналитики осторожно смотрят на тоталы. Тотал меньше 5 шайб идёт за 1.80, а тотал больше 5 шайб — за 1.95. Если команды забьют минимум по два гола, сыграет коэффициент 1.80 (более 55% вероятности). Проверить буллит в основное время можно за 6.00.

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» Ярославль — ЦСКА Москва (15.10.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» дома — это высокая скорость смен и дисциплина без шайбы. У Боба Хартли понятный хоккей: плотная средняя зона, быстрая доставка в треть соперника и смена после броска. Плюс игра пройдёт в Ярославле на льду «Арены-2000». Это, разумеется, преимущество.

Материалы по теме
Беттинг женскими глазами — насколько азартен и на что ставит прекрасный пол?
Беттинг женскими глазами — насколько азартен и на что ставит прекрасный пол?

У ЦСКА этот сезон — с перестройкой под Игоря Никитина. Прессинг местами агрессивный, но нестабильный, и недавние осечки на своём льду это показали. Команде не хватает длинных смен в чужой зоне и точности при выходе под давлением. В Ярославле это может быть критично. Железнодорожники хорошо встречают на синей линии и выбивают из ритма.

Кроме того, у «Локомотива» есть серия качественных матчей с топами. Например, 4:2 со СКА. При этом осечка с «Трактором» — скорее вопрос реализации большинства, чем провал по игре. Плюс есть свежий очный фактор: в сентябре железнодорожники выиграли в Москве у ЦСКА со счётом 5:1, разобрав оборону армейцев.

Контекст тренеров — тоже фактор, на который стоит обратить внимание. Боб Хартли умеет сушить концовки при минимальном перевесе, а Игорь Никитин — перестраивать давление своей команды по ходу встречи. Однако запас вариантов в гостях обычно меньше. На дистанции матча это даёт Ярославлю шанс ускорить второй период и закрыть игру в третьем.

Материалы по теме
«Арсенал» — «Сокол». Обидчикам Фёдора Смолова нечего ловить в Туле
«Арсенал» — «Сокол». Обидчикам Фёдора Смолова нечего ловить в Туле

В итоге прогнозируем, что «Локомотив» обыграет ЦСКА за счёт более цельной структуры и домашнего преимущества. Возможный сценарий — победа с небольшим перевесом. Армейцы наверняка захотят отомстить, да и результаты надо улучшать — команда идёт вне топ-8 Запада. Однако в Ярославле король только один — «Локомотив». Шесть встреч, шесть побед, четыре из которых — в основное время. Такого в лиге нет ни у кого.

Ставка: «Локомотив» обыграет ЦСКА за 2.10.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android