Экспресс на КХЛ: Никитин против «Локомотива», СКА после скандальной победы

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продолжается. Сегодня, 15 октября, очередной игровой день. Выбрали для вас самые яркие встречи и составили экспресс.

Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА

«Локомотив» дома — это высокая скорость смен и дисциплина без шайбы. У Боба Хартли понятный хоккей: плотная средняя зона, быстрая доставка в треть соперника и смена после броска. Плюс игра пройдёт в Ярославле на льду «Арены-2000». Это, разумеется, преимущество.

У ЦСКА этот сезон знаменуется перестройкой под Игоря Никитина. Прессинг местами агрессивный, однако нестабильный, и недавние осечки на своём льду это показали. Команде не хватает длинных смен в чужой зоне и точности при выходе под давлением. В Ярославле это может оказаться критично. Железнодорожники хорошо встречают на синей линии и выбивают из ритма.

Прогнозируем, что «Локомотив» обыграет ЦСКА за счёт более цельной структуры и преимущества домашней площадки. Возможный сценарий — победа с небольшим перевесом. Армейцы наверняка захотят отомстить, да и результаты надо улучшать — команда вне топ-8 Запада. Однако в Ярославле король только один — «Локомотив». Шесть матчей, шесть побед, четыре из которых в основное время. Такого в лиге нет ни у кого.

Прогноз на матч СКА — «Нефтехимик»

СКА принимает «Нефтехимик». У хозяев главный тренер Игорь Ларионов, у гостей — Игорь Гришин. Этот матч должен быть на слуху. Армейцы прервали серию неудач, хотя победа во встрече с «Автомобилистом» оказалась скандальной. КХЛ признала, что победную шайбу засчитали ошибочно. Эта история подогреет нерв матча и мотивирует хозяев оправдать свою силу.

Форма петербуржцев всё ещё далека от лучшей. В октябре у них лишь одна победа и сплошь тяжёлые концовки. У нижнекамцев, впрочем, серия из пяти поражений. Крупно уступили «Амуру», затем споткнулись о «Сибирь» — проиграли по буллитам. Плюс оборону штормит после травмы Максима Федотова — ротация стала короче, а свой пятак страдает.

Сценарий тяготеет к перевесу хозяев на таком фоне. СКА дольше держит шайбу в зоне и сильнее давит на сменах, поскольку глубина состава лучше. Да и победа есть победа, наверняка вдохновит. А вот «Нефтехимик» въезжает в этот матч после тяжёлой серии. Прогнозируем победу СКА в основное время.

Экспресс на матчи КХЛ 15 октября 2025 года

Ставка 1: «Локомотив» обыграет ЦСКА за 2.10.

Ставка 2: СКА обыграет «Нефтехимик» за 1.76.

Общий коэффициент: 2.10 х 1.76 = 3.69.